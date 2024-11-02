https://ria.ru/20241102/nalchik-1981602369.html
В Нальчике проверят информацию о том, что мужчина ударил трех подростков
В Нальчике проверят информацию о том, что мужчина ударил трех подростков - РИА Новости, 02.11.2024
В Нальчике проверят информацию о том, что мужчина ударил трех подростков
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии проводят проверку информации о том, что в Нальчике мужчина ударил трех подростков, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T19:02
2024-11-02T19:02
2024-11-02T19:02
происшествия
нальчик
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии проводят проверку информации о том, что в Нальчике мужчина ударил трех подростков, сообщает региональное МВД. По данным министерства, в УМВД России "Нальчик" обратилась 43-летняя местная жительница, сообщившая, что незнакомый мужчина ударил двух ее несовершеннолетних сыновей. Полицейские установили, что конфликт произошел между 44-летним местным жителем и тремя подростками от 12-ти до 14-ти лет, которые, якобы оскорбляли его дочь. "Встретив на улице Московской несовершеннолетних, проживающих по соседству, мужчина попытался разобраться в ситуации, однако не сдержался и ударил их. После этого, услышав, как несовершеннолетняя знакомая подростков выразилась в адрес мужчины нецензурной бранью, он также ударил ее по лицу", - говорится в сообщении. Отмечается, что все участники конфликта доставлены в полицию для дачи объяснений, запрошены медицинские карты для оценки тяжести увечий, полученных подростками. "По данному факту проводятся проверочные мероприятия отделом дознания УМВД России "Нальчик", по результатам которых будет принято решение в установленном законом порядке. Данная ситуация находится на контроле у руководства МВД по Кабардино-Балкарской Республике", - подчеркивает министерство. Собственную проверку проводит и прокуратура региона, по информации которой видеоролик с моментом, когда мужчина ударил девочку, был опубликован в соцсетях. "Прокуратурой республики по размещенной в сети "Интернет" информации о применении в общественном месте мужчиной физического насилия к несовершеннолетнему ребенку организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240507/sk-1944296085.html
https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1935662685.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нальчик, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нальчике проверят информацию о том, что мужчина ударил трех подростков
В Нальчике проверят информацию о том, что мужчина ударил трех подростков
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии проводят проверку информации о том, что в Нальчике мужчина ударил трех подростков, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, в УМВД России
"Нальчик" обратилась 43-летняя местная жительница, сообщившая, что незнакомый мужчина ударил двух ее несовершеннолетних сыновей. Полицейские установили, что конфликт произошел между 44-летним местным жителем и тремя подростками от 12-ти до 14-ти лет, которые, якобы оскорбляли его дочь.
"Встретив на улице Московской несовершеннолетних, проживающих по соседству, мужчина попытался разобраться в ситуации, однако не сдержался и ударил их. После этого, услышав, как несовершеннолетняя знакомая подростков выразилась в адрес мужчины нецензурной бранью, он также ударил ее по лицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все участники конфликта доставлены в полицию для дачи объяснений, запрошены медицинские карты для оценки тяжести увечий, полученных подростками.
"По данному факту проводятся проверочные мероприятия отделом дознания УМВД России "Нальчик", по результатам которых будет принято решение в установленном законом порядке. Данная ситуация находится на контроле у руководства МВД по Кабардино-Балкарской Республике", - подчеркивает министерство.
Собственную проверку проводит и прокуратура региона, по информации которой видеоролик с моментом, когда мужчина ударил девочку, был опубликован в соцсетях.
"Прокуратурой республики по размещенной в сети "Интернет" информации о применении в общественном месте мужчиной физического насилия к несовершеннолетнему ребенку организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - уточняет ведомство.