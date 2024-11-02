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В Якутске возбудили уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом - РИА Новости, 02.11.2024
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06:58 02.11.2024 (обновлено: 11:14 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/mvd-1981464240.html
В Якутске возбудили уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом
В Якутске возбудили уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом - РИА Новости, 02.11.2024
В Якутске возбудили уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом
Уголовное дело возбудили в Якутске по факту ДТП со школьной "Газелью", сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия). РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:58
2024-11-02T11:14
происшествия
авто
россия
якутск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
toyota corolla
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ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутске по факту ДТП со школьной "Газелью", сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия). В пятницу ГУ МЧС России по региону сообщало, что школьный микроавтобус столкнулся с Toyota Premio в селе под Якутском. СУСК России по региону сообщало, что пострадали трое детей и пассажир легкового авто, водитель иномарки, по данным ГИБДД, скончался в карете "скорой". Как уточняет региональное МВД скончался пассажир Toyota Premio, а водитель автомобиля помещен в изолятор временного содержания. "Следственным управлением МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту дорожно-транспортного происшествия на республиканской автодороге "Нам", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241102/sledstvie-1981463728.html
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происшествия, авто, россия, якутск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), toyota corolla
Происшествия, Авто, Россия, Якутск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Toyota Corolla
В Якутске возбудили уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом

Уголовное дело возбудили в Якутске по факту ДТП со школьной "Газелью"

© Фото : МВД по Республике Саха (Якутия)/TelegramДТП со школьным микроавтобусом в Якутии
ДТП со школьным микроавтобусом в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : МВД по Республике Саха (Якутия)/Telegram
ДТП со школьным микроавтобусом в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Якутске по факту ДТП со школьной "Газелью", сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия).
В пятницу ГУ МЧС России по региону сообщало, что школьный микроавтобус столкнулся с Toyota Premio в селе под Якутском. СУСК России по региону сообщало, что пострадали трое детей и пассажир легкового авто, водитель иномарки, по данным ГИБДД, скончался в карете "скорой".
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Как уточняет региональное МВД скончался пассажир Toyota Premio, а водитель автомобиля помещен в изолятор временного содержания.
"Следственным управлением МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту дорожно-транспортного происшествия на республиканской автодороге "Нам", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияАвтоРоссияЯкутскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Toyota Corolla
 
 
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