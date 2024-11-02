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Международный мужской день - РИА Новости, 02.11.2024
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09:52 02.11.2024 (обновлено: 09:54 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/muzhskoy_den-1832195110.html
Международный мужской день
Международный мужской день - РИА Новости, 02.11.2024
Международный мужской день
Международный мужской день (International Men's Day) – ежегодный международный праздник, отмечаемый 19 ноября РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:52
2024-11-02T09:54
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Международный мужской день (International Men's Day) – ежегодный международный праздник, отмечаемый 19 ноябряОн был основан в 1999 году доктором Джеромом Тилуксингхом, преподавателем истории в Университете Вест-Индии в Тринидад и Тобаго. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября – день рождения своего отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций. Целями мероприятия являются продвижение положительных примеров для подражания; оценка позитивного вклада мужчин в общество и семью; акцент на мужском здоровье и благополучии; привлечение внимания к дискриминации мужчин; содействие гендерному равенству и др. В 2022 году Международный мужской день посвящен теме "Помощь мужчинам и мальчикам".Исследования говорят о том, что среди мужчин уровень самоубийств в три раза выше, чем у женщин; один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия; мужчины в среднем умирают на четыре-пять лет раньше, чем женщины; мужчины почти в два раза чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний, чем женщины. В мире имеет место обратная дискриминация. Например, в Швеции в результате исследований (2021) была вскрыта дискриминация мужчин во многих профессиях, где обычно доминируют женщины. Так, им было намного сложнее получить работу медбрата или воспитателя в детском саду, но труднее всего было бороться за должность уборщика. При этом в традиционно мужских профессиях, таких как автомеханик, водитель грузовика или складской рабочий, дискриминации против женщин не наблюдалось. В европейских странах внимательно следят за тем, чтобы в органах власти руководящие должности распределялись между мужчинами и женщинами равномерно. Так, в 2020 году Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за нарушение закона о равенстве. Ведомство сочло, что мэрия города виновна в дискриминации мужчин, так как руководящие посты в этой службе занимали 11 женщин и всего пять мужчин, эта цифра ведет к значительной феминизации должностей на уровне старших руководителей и директоров. В ООН отмечают, что существование гендерного неравенства в наше время – огромная несправедливость и самая большая проблема в сфере прав человека. Гендерное равноправие – это вопрос власти. Согласно прогнозу организации, равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров – женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов (данные на 2021 год). При этом равноправие экономически выгодно. Согласно данным McKinsey Global Institute, за счет продвижения гендерного равенства на государственном и частном уровнях к 2025 году можно увеличить глобальный ВВП на 12 триллионов долларов.Согласно отчету Global Gender Gap Report (2020), гендерное равенство будет достигнуто в политической жизни не раньше, чем через 95 лет, а в экономической – только через 257.Вместе с тем, эксперты Всемирного банка отмечают, что в последние годы достигнуты определенные результаты в сфере гендерного равенства. В 2019 году женщины занимали почти каждое четвертое кресло в законодательных собраниях по всему миру, что более чем в два раза превышало аналогичный показатель 1995 года. В настоящее время женщины также с большей вероятностью занимают руководящие должности, чем двадцать лет назад, хотя до паритета еще далеко.В сфере образования также отмечается огромный прогресс в сокращении разрыва между девочками и мальчиками по целому ряду важнейших направлений, таких как показатели охвата школьным образованием и уровень грамотности.Во всем мире за последнее время было проведено множество национальных реформ, направленных на улучшение положения женщин на рабочем месте, в браке и особенно на их защиту от насилия.Вместе с тем, несмотря на этот значимый прогресс, все еще сохраняются существенные гендерные пробелы. В разных странах они различаются по масштабам и форме – от физического насилия и материальных лишений до неравных возможностей в области занятости или в политической жизни. Пандемия еще сильнее усугубила существующее гендерное неравенство. По данным Международной организации труда (МОТ), в 2019-2020 годах занятость среди женщин сократилась на 54 миллиона рабочих мест. Среди мужчин этот показатель сократился на 60 миллионов рабочих мест. Эксперты МОТ подсчитали, что в 2021 году лишь 43% женщин трудоспособного возраста имели работу, среди мужчин этот показатель составил 69%.Празднования Международного мужского дня включают публичные семинары, форумы, конференции, фестивали, радио- и телевизионные программы, церемонии награждения, фото- и киноконкурсы, музыкальные концерты и пр.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, оон, тринидад, тобаго, австралия, антониу гутерреш, в мире, всемирный банк, мужчины
Справки, ООН, Тринидад, Тобаго, Австралия, Антониу Гутерреш, В мире, Всемирный банк, мужчины

Международный мужской день

© Fotolia / Yuri ArcursПапа с сыном
Папа с сыном - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Fotolia / Yuri Arcurs
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Международный мужской день (International Men's Day) – ежегодный международный праздник, отмечаемый 19 ноября
Он был основан в 1999 году доктором Джеромом Тилуксингхом, преподавателем истории в Университете Вест-Индии в Тринидад и Тобаго. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября – день рождения своего отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.
Целями мероприятия являются продвижение положительных примеров для подражания; оценка позитивного вклада мужчин в общество и семью; акцент на мужском здоровье и благополучии; привлечение внимания к дискриминации мужчин; содействие гендерному равенству и др.
В 2022 году Международный мужской день посвящен теме "Помощь мужчинам и мальчикам".
Исследования говорят о том, что среди мужчин уровень самоубийств в три раза выше, чем у женщин; один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия; мужчины в среднем умирают на четыре-пять лет раньше, чем женщины; мужчины почти в два раза чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний, чем женщины.
В мире имеет место обратная дискриминация. Например, в Швеции в результате исследований (2021) была вскрыта дискриминация мужчин во многих профессиях, где обычно доминируют женщины. Так, им было намного сложнее получить работу медбрата или воспитателя в детском саду, но труднее всего было бороться за должность уборщика. При этом в традиционно мужских профессиях, таких как автомеханик, водитель грузовика или складской рабочий, дискриминации против женщин не наблюдалось.
В европейских странах внимательно следят за тем, чтобы в органах власти руководящие должности распределялись между мужчинами и женщинами равномерно. Так, в 2020 году Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за нарушение закона о равенстве. Ведомство сочло, что мэрия города виновна в дискриминации мужчин, так как руководящие посты в этой службе занимали 11 женщин и всего пять мужчин, эта цифра ведет к значительной феминизации должностей на уровне старших руководителей и директоров.
В ООН отмечают, что существование гендерного неравенства в наше время – огромная несправедливость и самая большая проблема в сфере прав человека. Гендерное равноправие – это вопрос власти. Согласно прогнозу организации, равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров – женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов (данные на 2021 год).
При этом равноправие экономически выгодно. Согласно данным McKinsey Global Institute, за счет продвижения гендерного равенства на государственном и частном уровнях к 2025 году можно увеличить глобальный ВВП на 12 триллионов долларов.
Согласно отчету Global Gender Gap Report (2020), гендерное равенство будет достигнуто в политической жизни не раньше, чем через 95 лет, а в экономической – только через 257.
Вместе с тем, эксперты Всемирного банка отмечают, что в последние годы достигнуты определенные результаты в сфере гендерного равенства. В 2019 году женщины занимали почти каждое четвертое кресло в законодательных собраниях по всему миру, что более чем в два раза превышало аналогичный показатель 1995 года. В настоящее время женщины также с большей вероятностью занимают руководящие должности, чем двадцать лет назад, хотя до паритета еще далеко.
В сфере образования также отмечается огромный прогресс в сокращении разрыва между девочками и мальчиками по целому ряду важнейших направлений, таких как показатели охвата школьным образованием и уровень грамотности.
Во всем мире за последнее время было проведено множество национальных реформ, направленных на улучшение положения женщин на рабочем месте, в браке и особенно на их защиту от насилия.
Вместе с тем, несмотря на этот значимый прогресс, все еще сохраняются существенные гендерные пробелы. В разных странах они различаются по масштабам и форме – от физического насилия и материальных лишений до неравных возможностей в области занятости или в политической жизни.
Пандемия еще сильнее усугубила существующее гендерное неравенство. По данным Международной организации труда (МОТ), в 2019-2020 годах занятость среди женщин сократилась на 54 миллиона рабочих мест. Среди мужчин этот показатель сократился на 60 миллионов рабочих мест. Эксперты МОТ подсчитали, что в 2021 году лишь 43% женщин трудоспособного возраста имели работу, среди мужчин этот показатель составил 69%.
Празднования Международного мужского дня включают публичные семинары, форумы, конференции, фестивали, радио- и телевизионные программы, церемонии награждения, фото- и киноконкурсы, музыкальные концерты и пр.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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