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Международный мужской день
Международный мужской день - РИА Новости, 19.11.2021
Международный мужской день
Международный мужской день (International Men's Day) – ежегодный международный праздник, отмечаемый 19 ноября. Впервые Мужской день отметили в 1999 году в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:57
2021-11-19T02:57
в мире
справки
международный мужской день
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Международный мужской день (International Men's Day) – ежегодный международный праздник, отмечаемый 19 ноября. Впервые Мужской день отметили в 1999 году в Тринидад и Тобаго. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций. В настоящее время праздник отмечают в 80 странах мира. Инициатором Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября – день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.Цель Дня – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.В 2021 году Международный мужской день посвящен теме "Улучшение отношений между мужчинами и женщинами".В ООН отмечают, что существование гендерного неравенства в наше время – это огромная несправедливость и самая большая проблема в сфере прав человека.При этом эксперты Всемирного банка отмечают, что в последние годы достигнуты определенные результаты в сфере гендерного равенства. В 2019 году женщины занимали почти каждое четвертое кресло в законодательных собраниях по всему миру, что более чем в два раза превышало аналогичный показатель 1995 года. В настоящее время женщины также с большей вероятностью занимают руководящие должности, чем двадцать лет назад, хотя до паритета еще далеко.В сфере образования также отмечается огромный прогресс в сокращении разрыва между девочками и мальчиками по целому ряду важнейших направлений, таких как показатели охвата школьным образованием и уровень грамотности.В последние годы средняя продолжительность жизни женщин значительно возросла. За редкими исключениями, женщины в настоящее время практически в каждой стране живут дольше мужчин.Что касается участия в трудовой деятельности, то в странах с различными уровнями доходов все большее число женщин занимаются экономической деятельностью, выходящей за рамки нерыночной работы по дому.Эксперты Всемирного банка также отмечают, что во всем мире в последние годы было проведено множество национальных реформ, направленных на улучшение положения женщин на рабочем месте, в браке и особенно на защиту женщин от насилия.Вместе с тем, несмотря на этот значимый прогресс, все еще сохраняются существенные гендерные пробелы. В разных странах они различаются по своим масштабам и форме – от физического насилия и материальных лишений до неравных возможностей в области занятости или в политической жизни.По информации ООН, пандемия еще сильнее усугубила существующее гендерное неравенство и еще более ухудшила положение людей, занятых в сфере услуг. Так, в глобальном масштабе в 2019 и 2020 годах было потеряно 54 миллиона рабочих мест, которые занимали женщины. Более того, еще до пандемии женщины в три раза чаще, чем мужчины, были заняты неоплачиваемой работой по уходу. По прогнозам ООН, к концу 2021 года рынок труда восстановится для мужчин, но работающих женщин все еще будет на 13 миллионов меньше, чем до пандемии.В ООН также отмечают, что в 2018-2019 годах на организации, занимающиеся защитой прав женщин, пришелся лишь один процент помощи, выделенной Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию на гендерное равноправие. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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в мире, справки, международный мужской день
02:57 19.11.2021
 

Международный мужской день

© Depositphotos / pressmasterМужчины во время переговоров
Мужчины во время переговоров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Depositphotos / pressmaster
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Международный мужской день (International Men's Day) – ежегодный международный праздник, отмечаемый 19 ноября. Впервые Мужской день отметили в 1999 году в Тринидад и Тобаго. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.
В настоящее время праздник отмечают в 80 странах мира.
Инициатором Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября – день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.
Цель Дня – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.
В 2021 году Международный мужской день посвящен теме "Улучшение отношений между мужчинами и женщинами".
В ООН отмечают, что существование гендерного неравенства в наше время – это огромная несправедливость и самая большая проблема в сфере прав человека.
При этом эксперты Всемирного банка отмечают, что в последние годы достигнуты определенные результаты в сфере гендерного равенства. В 2019 году женщины занимали почти каждое четвертое кресло в законодательных собраниях по всему миру, что более чем в два раза превышало аналогичный показатель 1995 года. В настоящее время женщины также с большей вероятностью занимают руководящие должности, чем двадцать лет назад, хотя до паритета еще далеко.
В сфере образования также отмечается огромный прогресс в сокращении разрыва между девочками и мальчиками по целому ряду важнейших направлений, таких как показатели охвата школьным образованием и уровень грамотности.
В последние годы средняя продолжительность жизни женщин значительно возросла. За редкими исключениями, женщины в настоящее время практически в каждой стране живут дольше мужчин.
Что касается участия в трудовой деятельности, то в странах с различными уровнями доходов все большее число женщин занимаются экономической деятельностью, выходящей за рамки нерыночной работы по дому.
Эксперты Всемирного банка также отмечают, что во всем мире в последние годы было проведено множество национальных реформ, направленных на улучшение положения женщин на рабочем месте, в браке и особенно на защиту женщин от насилия.
Вместе с тем, несмотря на этот значимый прогресс, все еще сохраняются существенные гендерные пробелы. В разных странах они различаются по своим масштабам и форме – от физического насилия и материальных лишений до неравных возможностей в области занятости или в политической жизни.
По информации ООН, пандемия еще сильнее усугубила существующее гендерное неравенство и еще более ухудшила положение людей, занятых в сфере услуг. Так, в глобальном масштабе в 2019 и 2020 годах было потеряно 54 миллиона рабочих мест, которые занимали женщины. Более того, еще до пандемии женщины в три раза чаще, чем мужчины, были заняты неоплачиваемой работой по уходу. По прогнозам ООН, к концу 2021 года рынок труда восстановится для мужчин, но работающих женщин все еще будет на 13 миллионов меньше, чем до пандемии.
В ООН также отмечают, что в 2018-2019 годах на организации, занимающиеся защитой прав женщин, пришелся лишь один процент помощи, выделенной Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию на гендерное равноправие.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный мужской день
 
 
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