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Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 02.11.2024
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07:12 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981464596.html
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 02.11.2024
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России
Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:12
2024-11-02T07:12
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Можин отметил, что соответствующее решение отказаться от российских энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США. "В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения", - добавил он.
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981462399.html
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экономика, цены на нефть, европа, сша, алексей можин, россия, евросоюз, мвф
Экономика, Цены на нефть, Европа, США, Алексей Можин, Россия, Евросоюз, МВФ
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России

Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от российских энергоносителей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин
Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
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Можин отметил, что соответствующее решение отказаться от российских энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США.
"В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения", - добавил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаСШААлексей МожинРоссияЕвросоюзМВФ
 
 
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