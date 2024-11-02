https://ria.ru/20241102/mozhin-1981464596.html

Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России

Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 02.11.2024

Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России

Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:12

2024-11-02T07:12

2024-11-02T07:12

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Можин отметил, что соответствующее решение отказаться от российских энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США. "В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения", - добавил он.

https://ria.ru/20241102/mozhin-1981462399.html

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экономика, цены на нефть, европа, сша, алексей можин, россия, евросоюз, мвф