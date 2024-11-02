https://ria.ru/20241102/mozhin-1981464596.html
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России - РИА Новости, 02.11.2024
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России
Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:12
2024-11-02T07:12
2024-11-02T07:12
экономика
цены на нефть
европа
сша
алексей можин
россия
евросоюз
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943477859_0:0:2195:1235_1920x0_80_0_0_bbafbaecfdc0d3fae615b79ab5d7349c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Экономика Евросоюза оказалась преднамеренно "убита" отказом от крайне надежных поставок энергоносителей из России, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Европейский союз в плачевном состоянии. Экономика убита. Причем она убита целенаправленно, потому что 50 с лишним лет Европа процветала в значительной степени благодаря крайне надежным поставкам дешевых российских энергоносителей. Однако сейчас они взяли и сами себе это отрезали", - сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. Можин отметил, что соответствующее решение отказаться от российских энергоносителей было принято при участии "старшего брата" в лице США. "В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения", - добавил он.
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981462399.html
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981456058.html
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943477859_370:0:2017:1235_1920x0_80_0_0_1a45e214c4921bc16ee09c2e327fd43d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, сша, алексей можин, россия, евросоюз, мвф
Экономика, Цены на нефть, Европа, США, Алексей Можин, Россия, Евросоюз, МВФ
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от энергоносителей из России
Можин: экономика ЕС "убита" из-за отказа от российских энергоносителей