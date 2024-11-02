https://ria.ru/20241102/mozhin-1981460343.html

МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин

МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин - РИА Новости, 02.11.2024

МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин

Международный валютный фонд (МВФ) превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики Запада, рассказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T05:15

2024-11-02T05:15

2024-11-02T10:27

экономика

россия

алексей можин

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мвф

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики Запада, рассказал РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Фонд превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики западных стран", — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. По словам Можина, на Совете директоров МВФ он неоднократно заявлял, что фонд стало просто невозможно уважать, поскольку он стал совершенно нечестен и несправедлив. "Я имею в виду ту дискриминацию, которой подвергается большое количество стран-членов", — уточнил он. Можин также отметил, что переход к новому мировому порядку необходим и такой институт, как МВФ, остается нужен в качестве международного института, который "уделяет внимание и заботу состоянию всей мировой экономики". "По крайней мере, по своему уставу он это должен делать. Глобальную экономику необходимо изучать, анализировать, делать из этого выводы и рекомендации", — добавил собеседник агентства. При этом Можин отметил, что МВФ фундаментально нечестен. "Фонд стал совершенно нечестен в своих оценках и анализе. Фундаментально нечестен. К сожалению, все это присутствует. Выживет фонд или не выживет - я не знаю", — резюмировал он.

https://ria.ru/20241102/mozhin-1981456058.html

https://ria.ru/20241101/mvf-1981386846.html

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экономика, россия, алексей можин, нато, мвф