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МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин - РИА Новости, 02.11.2024
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05:15 02.11.2024 (обновлено: 10:27 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981460343.html
МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин
МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин - РИА Новости, 02.11.2024
МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин
Международный валютный фонд (МВФ) превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики Запада, рассказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:15
2024-11-02T10:27
экономика
россия
алексей можин
нато
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики Запада, рассказал РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Фонд превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики западных стран", — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. По словам Можина, на Совете директоров МВФ он неоднократно заявлял, что фонд стало просто невозможно уважать, поскольку он стал совершенно нечестен и несправедлив. "Я имею в виду ту дискриминацию, которой подвергается большое количество стран-членов", — уточнил он. Можин также отметил, что переход к новому мировому порядку необходим и такой институт, как МВФ, остается нужен в качестве международного института, который "уделяет внимание и заботу состоянию всей мировой экономики". "По крайней мере, по своему уставу он это должен делать. Глобальную экономику необходимо изучать, анализировать, делать из этого выводы и рекомендации", — добавил собеседник агентства. При этом Можин отметил, что МВФ фундаментально нечестен. "Фонд стал совершенно нечестен в своих оценках и анализе. Фундаментально нечестен. К сожалению, все это присутствует. Выживет фонд или не выживет - я не знаю", — резюмировал он.
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981456058.html
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экономика, россия, алексей можин, нато, мвф
Экономика, Россия, Алексей Можин, НАТО, МВФ
МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада, заявил Можин

Можин: МВФ превратился в инструмент внешней политики Запада

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин
Бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики Запада, рассказал РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Фонд превратился в финансовый придаток НАТО, в проводника и инструмент внешней политики западных стран", — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации
Вчера, 03:08
По словам Можина, на Совете директоров МВФ он неоднократно заявлял, что фонд стало просто невозможно уважать, поскольку он стал совершенно нечестен и несправедлив.
"Я имею в виду ту дискриминацию, которой подвергается большое количество стран-членов", — уточнил он.
Можин также отметил, что переход к новому мировому порядку необходим и такой институт, как МВФ, остается нужен в качестве международного института, который "уделяет внимание и заботу состоянию всей мировой экономики".
"По крайней мере, по своему уставу он это должен делать. Глобальную экономику необходимо изучать, анализировать, делать из этого выводы и рекомендации", — добавил собеседник агентства.
При этом Можин отметил, что МВФ фундаментально нечестен.
"Фонд стал совершенно нечестен в своих оценках и анализе. Фундаментально нечестен. К сожалению, все это присутствует. Выживет фонд или не выживет - я не знаю", — резюмировал он.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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ЭкономикаРоссияАлексей МожинНАТОМВФ
 
 
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