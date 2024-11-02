https://ria.ru/20241102/mozhin-1981456058.html

Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации

Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации - РИА Новости, 02.11.2024

Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации

В Международном валютном фонде (МВФ) существует черный список стран-членов, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений, заявил... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:08

2024-11-02T03:08

2024-11-02T03:20

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) существует черный список стран-членов, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Существует черный список членов фонда, которые подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений. В этом списке много стран и он постоянно растет", — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. По словам Можина, в него входят такие страны, как Иран, Венесуэла, Зимбабве, Сирия, Афганистан и Мьянма. "В последнее время стали добавляться африканские страны, которые одна за другой выходили из-под западного влияния и утверждали свою независимость, суверенитет - Мали, Нигер, Буркино-Фасо", — добавил он. Можин сообщил, что более года назад в черный список добавили Грузию в качестве "наказания за непослушание". "В той же Сирии произошло крупное землетрясение, которое повлекло страшные разрушения. Это был тот случай, когда фонд обязан был оказать помощь… Однако МВФ никакой помощи не оказал, что было продиктовано позицией Совета директоров, где большинство голосов принадлежит западным странам", — объяснил он.

https://ria.ru/20241101/mvf-1981386846.html

https://ria.ru/20241028/mvf-1980378980.html

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в мире, россия, сирия, иран, алексей можин, мвф