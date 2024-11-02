Рейтинг@Mail.ru
Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 02.11.2024 (обновлено: 03:20 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/mozhin-1981456058.html
Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации
Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации - РИА Новости, 02.11.2024
Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации
В Международном валютном фонде (МВФ) существует черный список стран-членов, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений, заявил... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T03:08
2024-11-02T03:20
в мире
россия
сирия
иран
алексей можин
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) существует черный список стран-членов, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. "Существует черный список членов фонда, которые подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений. В этом списке много стран и он постоянно растет", — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября. По словам Можина, в него входят такие страны, как Иран, Венесуэла, Зимбабве, Сирия, Афганистан и Мьянма. "В последнее время стали добавляться африканские страны, которые одна за другой выходили из-под западного влияния и утверждали свою независимость, суверенитет - Мали, Нигер, Буркино-Фасо", — добавил он. Можин сообщил, что более года назад в черный список добавили Грузию в качестве "наказания за непослушание". "В той же Сирии произошло крупное землетрясение, которое повлекло страшные разрушения. Это был тот случай, когда фонд обязан был оказать помощь… Однако МВФ никакой помощи не оказал, что было продиктовано позицией Совета директоров, где большинство голосов принадлежит западным странам", — объяснил он.
https://ria.ru/20241101/mvf-1981386846.html
https://ria.ru/20241028/mvf-1980378980.html
россия
сирия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, иран, алексей можин, мвф
В мире, Россия, Сирия, Иран, Алексей Можин, МВФ
Можин: в МВФ есть черный список стран, которые подвергаются дискриминации

Можин: в МВФ есть черный список стран, подвергающихся дискриминации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) существует черный список стран-членов, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
"Существует черный список членов фонда, которые подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений. В этом списке много стран и он постоянно растет", — сообщил он агентству в своем заключительном интервью перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде с 1 ноября.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Представитель России рассказал о хамстве и оскорблениях на заседаниях в МВФ
1 ноября, 16:40
По словам Можина, в него входят такие страны, как Иран, Венесуэла, Зимбабве, Сирия, Афганистан и Мьянма.
"В последнее время стали добавляться африканские страны, которые одна за другой выходили из-под западного влияния и утверждали свою независимость, суверенитет - Мали, Нигер, Буркино-Фасо", — добавил он.
Можин сообщил, что более года назад в черный список добавили Грузию в качестве "наказания за непослушание".
"В той же Сирии произошло крупное землетрясение, которое повлекло страшные разрушения. Это был тот случай, когда фонд обязан был оказать помощь… Однако МВФ никакой помощи не оказал, что было продиктовано позицией Совета директоров, где большинство голосов принадлежит западным странам", — объяснил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
МВФ и Всемирный банк расстроили мировое меньшинство больше, чем Путин
28 октября, 08:00
 
В миреРоссияСирияИранАлексей МожинМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала