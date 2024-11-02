https://ria.ru/20241102/moskva-1982214900.html
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве - РИА Новости, 06.11.2024
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-02T16:49
2024-11-02T16:49
2024-11-06T15:21
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятные люки для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Двести двадцать памятных люков для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода. На уникальных люках изображены Крестовские водонапорные башни, от них воду направляли самотеком в водопроводы к центру города. Это несохранившийся ключевой элемент системы водоснабжения города XIX века", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что новые люки можно увидеть рядом с Государственным историческим музеем на площади Революции, Центральным детским магазином на улице Рождественка, в парке искусств "Музеон", на Таганской и Лубянской площадях, в Калитниковском сквере и в парке Северного речного вокзала. "Первый в столице водопровод – Екатерининский (Мытищинский) – открылся в 1804 году. Сегодня в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и Западная. Столицу обеспечивают водой 15 водохранилищ, расположенные в Московской, Смоленской и Тверской областях", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241030/moskvichi-1981017041.html
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москва, музеон, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Музеон, Северный Речной вокзал
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятные люки для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Двести двадцать памятных люков для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода. На уникальных люках изображены Крестовские водонапорные башни, от них воду направляли самотеком в водопроводы к центру города. Это несохранившийся ключевой элемент системы водоснабжения города XIX века", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что новые люки можно увидеть рядом с Государственным историческим музеем на площади Революции, Центральным детским магазином на улице Рождественка, в парке искусств "Музеон
", на Таганской и Лубянской площадях, в Калитниковском сквере и в парке Северного речного вокзала
.
"Первый в столице водопровод – Екатерининский (Мытищинский) – открылся в 1804 году. Сегодня в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и Западная. Столицу обеспечивают водой 15 водохранилищ, расположенные в Московской, Смоленской и Тверской областях", - уточняется в сообщении.