Рейтинг@Mail.ru
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:49 02.11.2024 (обновлено: 15:21 06.11.2024)
https://ria.ru/20241102/moskva-1982214900.html
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве - РИА Новости, 06.11.2024
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве
Памятные люки для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-02T16:49
2024-11-06T15:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
музеон
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018154_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_8d046a35045c64a81038a1cc4c531030.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятные люки для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Двести двадцать памятных люков для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода. На уникальных люках изображены Крестовские водонапорные башни, от них воду направляли самотеком в водопроводы к центру города. Это несохранившийся ключевой элемент системы водоснабжения города XIX века", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что новые люки можно увидеть рядом с Государственным историческим музеем на площади Революции, Центральным детским магазином на улице Рождественка, в парке искусств "Музеон", на Таганской и Лубянской площадях, в Калитниковском сквере и в парке Северного речного вокзала. "Первый в столице водопровод – Екатерининский (Мытищинский) – открылся в 1804 году. Сегодня в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и Западная. Столицу обеспечивают водой 15 водохранилищ, расположенные в Московской, Смоленской и Тверской областях", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241030/moskvichi-1981017041.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018154_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_d8ea3832f3e37fa114fd4b780cdc0c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, музеон, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Музеон, Северный Речной вокзал

Памятные люки для водопроводных колодцев появились в Москве

© РИА Новости / Игорь Зотин | Перейти в медиабанкПанорама вечерней Москвы
Панорама вечерней Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зотин
Перейти в медиабанк
Панорама вечерней Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятные люки для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Двести двадцать памятных люков для водопроводных колодцев появились в туристических местах столицы в честь 220-летнего юбилея московского водопровода. На уникальных люках изображены Крестовские водонапорные башни, от них воду направляли самотеком в водопроводы к центру города. Это несохранившийся ключевой элемент системы водоснабжения города XIX века", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что новые люки можно увидеть рядом с Государственным историческим музеем на площади Революции, Центральным детским магазином на улице Рождественка, в парке искусств "Музеон", на Таганской и Лубянской площадях, в Калитниковском сквере и в парке Северного речного вокзала.
"Первый в столице водопровод – Екатерининский (Мытищинский) – открылся в 1804 году. Сегодня в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и Западная. Столицу обеспечивают водой 15 водохранилищ, расположенные в Московской, Смоленской и Тверской областях", - уточняется в сообщении.
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
30 октября, 22:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМузеонСеверный Речной вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала