https://ria.ru/20241102/moskva-1981616288.html
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 02.11.2024
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:48
2024-11-02T20:48
2024-11-02T20:49
происшествия
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трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 21-м км Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено.
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происшествия, москва, россия, дтп, трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)
Происшествия, Москва, Россия, ДТП, Трасса М-3 "Украина" (Киевское шоссе)
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля
Три машины столкнулись на Киевском шоссе, информация о пострадавших уточняется