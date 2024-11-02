https://ria.ru/20241102/moskva-1981616288.html

На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля

На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 02.11.2024

На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:48

2024-11-02T20:48

2024-11-02T20:49

происшествия

москва

россия

дтп

трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 21-м км Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено.

https://ria.ru/20241031/dtp-1981047992.html

москва

россия

трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)

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2024

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происшествия, москва, россия, дтп, трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)