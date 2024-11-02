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На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 02.11.2024
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20:48 02.11.2024 (обновлено: 20:49 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/moskva-1981616288.html
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 02.11.2024
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:48
2024-11-02T20:49
происшествия
москва
россия
дтп
трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 21-м км Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено.
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москва
россия
трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)
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происшествия, москва, россия, дтп, трасса м-3 "украина" (киевское шоссе)
Происшествия, Москва, Россия, ДТП, Трасса М-3 "Украина" (Киевское шоссе)
На Киевском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля

Три машины столкнулись на Киевском шоссе, информация о пострадавших уточняется

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на 21-м километре Киевского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На 21-м км Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено.
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ПроисшествияМоскваРоссияДТПТрасса М-3 "Украина" (Киевское шоссе)
 
 
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