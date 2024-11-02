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В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом - РИА Новости, 02.11.2024
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15:24 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/moskva-1981555082.html
В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом
В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом
Полиция задержала москвичку, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и нецензурно высказывавшуюся про русский народ, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:24
2024-11-02T15:24
происшествия
жилье
россия
москва
ювао (москва)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала москвичку, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и нецензурно высказывавшуюся про русский народ, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского УВД по ЮВАО московского главка МВД РФ. Полиция в ходе мониторинга СМИ обнаружила видео, где женщина агрессивно высказывается нецензурными словами в адрес русского народа, а также угрожает пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома, после чего стреляет холостыми в их сторону. "В ходе розыскных мероприятий полицейские ОМВД России по району Некрасовка города Москвы на улице Ухтомского Ополчения задержали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя уроженка города Москвы, гражданка России, которая полностью изобличена в содеянном и признала свою вину", - говорится в сообщении. Пневматический пистолет был найден у подозреваемой в квартире и изъят сотрудниками полиции для экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241012/arest-1977705154.html
россия
москва
ювао (москва)
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происшествия, жилье, россия, москва, ювао (москва), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, ЮВАО (Москва), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом

В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала москвичку, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и нецензурно высказывавшуюся про русский народ, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского УВД по ЮВАО московского главка МВД РФ.
Полиция в ходе мониторинга СМИ обнаружила видео, где женщина агрессивно высказывается нецензурными словами в адрес русского народа, а также угрожает пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома, после чего стреляет холостыми в их сторону.
"В ходе розыскных мероприятий полицейские ОМВД России по району Некрасовка города Москвы на улице Ухтомского Ополчения задержали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя уроженка города Москвы, гражданка России, которая полностью изобличена в содеянном и признала свою вину", - говорится в сообщении.
Пневматический пистолет был найден у подозреваемой в квартире и изъят сотрудниками полиции для экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), заключили в ведомстве.
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ПроисшествияЖильеРоссияМоскваЮВАО (Москва)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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