https://ria.ru/20241102/moskva-1981555082.html

В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом

В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом - РИА Новости, 02.11.2024

В Москве задержали женщину, угрожавшую строителям пистолетом

Полиция задержала москвичку, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и нецензурно высказывавшуюся про русский народ, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:24

2024-11-02T15:24

2024-11-02T15:24

происшествия

жилье

россия

москва

ювао (москва)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956153186_0:77:3150:1849_1920x0_80_0_0_89720b7f9d6ca9499cd7c619dc1e2f0a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полиция задержала москвичку, угрожавшую строителям пневматическим пистолетом и нецензурно высказывавшуюся про русский народ, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского УВД по ЮВАО московского главка МВД РФ. Полиция в ходе мониторинга СМИ обнаружила видео, где женщина агрессивно высказывается нецензурными словами в адрес русского народа, а также угрожает пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома, после чего стреляет холостыми в их сторону. "В ходе розыскных мероприятий полицейские ОМВД России по району Некрасовка города Москвы на улице Ухтомского Ополчения задержали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя уроженка города Москвы, гражданка России, которая полностью изобличена в содеянном и признала свою вину", - говорится в сообщении. Пневматический пистолет был найден у подозреваемой в квартире и изъят сотрудниками полиции для экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241012/arest-1977705154.html

россия

москва

ювао (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, москва, ювао (москва), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом