https://ria.ru/20241102/moskva-1981520261.html

Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно

Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:32

2024-11-02T13:32

2024-11-02T14:01

в мире

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

дэниэл мартиндейл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981525306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0709266c09b69696f9337fab3c5f3c8e.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы, передает корреспондент РИА Новости. "Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что у него есть и другие документы, которые доказывают, что он - это он, а именно свидетельство о рождении, диплом об окончании школы. "И, в первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия", - добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл о добровольном нахождении в России Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы – в том числе показал паспорт. Он также отметил, что хотел бы получить гражданство России. 2024-11-02T13:32 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл