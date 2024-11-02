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Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 02.11.2024 (обновлено: 14:01 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/moskva-1981520261.html
Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно
Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:32
2024-11-02T14:01
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы, передает корреспондент РИА Новости. "Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что у него есть и другие документы, которые доказывают, что он - это он, а именно свидетельство о рождении, диплом об окончании школы. "И, в первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия", - добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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353
60
353
60
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл о добровольном нахождении в России
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы – в том числе показал паспорт. Он также отметил, что хотел бы получить гражданство России.
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дэниэл Мартиндейл
Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Он отметил, что у него есть и другие документы, которые доказывают, что он - это он, а именно свидетельство о рождении, диплом об окончании школы.
«
"И, в первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия", - добавил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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