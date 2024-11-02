https://ria.ru/20241102/moskva-1981508093.html

В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад

В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад - РИА Новости, 02.11.2024

В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад

Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:46

2024-11-02T12:46

2024-11-02T14:35

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали молодого человека и передали его в отдел полиции", - говорится в сообщении. Как пояснил 23-летний злоумышленник, отбывающий домашний арест в квартире на Ленинском проспекте, таким сомнительным способом он хотел скоротать время в заключении. "Хотел сделать ракету, заполнил бутылку водой и налил туда немножко жидкого азота", - рассказал мужчина на видео Росгвардии. В ходе инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980287523.html

https://ria.ru/20241102/omsk-1981499534.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом