https://ria.ru/20241102/moskva-1981508093.html
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад
Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:46
2024-11-02T12:46
2024-11-02T14:35
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981542366_3:0:3039:1708_1920x0_80_0_0_8c910eed3c3ed693446867c021947c6d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали молодого человека и передали его в отдел полиции", - говорится в сообщении. Как пояснил 23-летний злоумышленник, отбывающий домашний арест в квартире на Ленинском проспекте, таким сомнительным способом он хотел скоротать время в заключении. "Хотел сделать ракету, заполнил бутылку водой и налил туда немножко жидкого азота", - рассказал мужчина на видео Росгвардии. В ходе инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980287523.html
https://ria.ru/20241102/omsk-1981499534.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981542366_382:0:2659:1708_1920x0_80_0_0_1f4b62b4eda498f5a0336ad56ec7b6b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад
Росгвардия: в Москве задержали мужчину, бросавшегося в детсад горючей смесью