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В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад - РИА Новости, 02.11.2024
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12:46 02.11.2024 (обновлено: 14:35 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/moskva-1981508093.html
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад
Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:46
2024-11-02T14:35
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали молодого человека и передали его в отдел полиции", - говорится в сообщении. Как пояснил 23-летний злоумышленник, отбывающий домашний арест в квартире на Ленинском проспекте, таким сомнительным способом он хотел скоротать время в заключении. "Хотел сделать ракету, заполнил бутылку водой и налил туда немножко жидкого азота", - рассказал мужчина на видео Росгвардии. В ходе инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980287523.html
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве задержали мужчину, бросавшего бутылки с горючей смесью в детсад

Росгвардия: в Москве задержали мужчину, бросавшегося в детсад горючей смесью

© Фото : Росгвардия/TelegramКадр видео, на котором москвич бросает ёмкости с горючей смесью на территорию детского сада
Кадр видео, на котором москвич бросает ёмкости с горючей смесью на территорию детского сада - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Росгвардия/Telegram
Кадр видео, на котором москвич бросает ёмкости с горючей смесью на территорию детского сада
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии пресекли действия москвича, который, находясь под домашним арестом, бросал ёмкости с горючей смесью c балкона на территорию детского сада, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали молодого человека и передали его в отдел полиции", - говорится в сообщении.
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Как пояснил 23-летний злоумышленник, отбывающий домашний арест в квартире на Ленинском проспекте, таким сомнительным способом он хотел скоротать время в заключении.
"Хотел сделать ракету, заполнил бутылку водой и налил туда немножко жидкого азота", - рассказал мужчина на видео Росгвардии.
В ходе инцидента никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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