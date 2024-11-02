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В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/moskva-1981499042.html
В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области
В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области
Двое солдат ВСУ, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области, предстанут перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:05
2024-11-02T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двое солдат ВСУ, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области, предстанут перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 7 августа Панченко и Дмитраков в составе вооруженных формирований Украины, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь на российской территории, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. Отмечается, что фигуранты, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, силой и угрожая оружием, поместили трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на Украину. Кроме того, Панченко наряду с другими украинскими силовиками похитил продукты питания из продовольственного магазина в курском городе Суджа. Панченко и Дмитраков были задержаны, а затем арестованы.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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происшествия, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве будут судить двух солдат ВСУ за преступления в Курской области

Двое солдат ВСУ, обвиняемые в терактах в Курской области, предстанут перед судом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двое солдат ВСУ, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области, предстанут перед судом в Москве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 7 августа Панченко и Дмитраков в составе вооруженных формирований Украины, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь на российской территории, они неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
Отмечается, что фигуранты, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, силой и угрожая оружием, поместили трех россиян в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на Украину. Кроме того, Панченко наряду с другими украинскими силовиками похитил продукты питания из продовольственного магазина в курском городе Суджа.
Панченко и Дмитраков были задержаны, а затем арестованы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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