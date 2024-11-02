В Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы
ЦИК: в Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы
© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Несколько членов избирательных комиссий Молдавии временно отстранены от работы в рамках расследования по делу о подкупе избирателей, заявила журналистам в Кишиневе глава ЦИК республики Анжела Караман.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски, связанные с обвинениями в подкупе. После первого тура президентских выборов, прошедшего 20 октября, президент Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей криминальными группировками.
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"Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей," - заявила Караман, воздержавшись назвать точное число отстранённых.
Ранее Генеральный инспекторат полиции республики сообщил, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием в связи с подозрениями в электоральной коррупции. В четверг Агентство государственных услуг (АГУ) отстранило 40 сотрудников, подозреваемых в получении средств из-за рубежа для влияния на выборы. На время расследования они отстранены на 30 дней, а АГУ начало проверку для установления возможного несанкционированного доступа к персональным данным граждан.
Оппозиция рассматривает эти действия как проявление политического давления со стороны властей.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.