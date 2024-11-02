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В Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы - РИА Новости, 02.11.2024
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22:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981625060.html
В Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы
В Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы - РИА Новости, 02.11.2024
В Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы
Несколько членов избирательных комиссий Молдавии временно отстранены от работы в рамках расследования по делу о подкупе избирателей, заявила журналистам в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T22:23
2024-11-02T22:23
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Несколько членов избирательных комиссий Молдавии временно отстранены от работы в рамках расследования по делу о подкупе избирателей, заявила журналистам в Кишиневе глава ЦИК республики Анжела Караман. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски, связанные с обвинениями в подкупе. После первого тура президентских выборов, прошедшего 20 октября, президент Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей криминальными группировками. "Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей," - заявила Караман, воздержавшись назвать точное число отстранённых. Ранее Генеральный инспекторат полиции республики сообщил, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием в связи с подозрениями в электоральной коррупции. В четверг Агентство государственных услуг (АГУ) отстранило 40 сотрудников, подозреваемых в получении средств из-за рубежа для влияния на выборы. На время расследования они отстранены на 30 дней, а АГУ начало проверку для установления возможного несанкционированного доступа к персональным данным граждан. Оппозиция рассматривает эти действия как проявление политического давления со стороны властей. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241031/moldavija-1981075855.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы

ЦИК: в Молдавии нескольких членов избиркомов временно отстранили от работы

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Несколько членов избирательных комиссий Молдавии временно отстранены от работы в рамках расследования по делу о подкупе избирателей, заявила журналистам в Кишиневе глава ЦИК республики Анжела Караман.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски, связанные с обвинениями в подкупе. После первого тура президентских выборов, прошедшего 20 октября, президент Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей криминальными группировками.
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"Правоохранительные органы уведомили нас, что среди фигурантов уголовного дела о подкупе избирателей числятся председатели, секретари и операторы избирательных бюро. Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей," - заявила Караман, воздержавшись назвать точное число отстранённых.
Ранее Генеральный инспекторат полиции республики сообщил, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием в связи с подозрениями в электоральной коррупции. В четверг Агентство государственных услуг (АГУ) отстранило 40 сотрудников, подозреваемых в получении средств из-за рубежа для влияния на выборы. На время расследования они отстранены на 30 дней, а АГУ начало проверку для установления возможного несанкционированного доступа к персональным данным граждан.
Оппозиция рассматривает эти действия как проявление политического давления со стороны властей.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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