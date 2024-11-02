В Молдавию прибыл депутат Рады для наблюдения за ходом выборов
Депутат Рады прибыл в Молдавию для наблюдения за вторым туром выборов
Голосование в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) прибыл в Молдавию для наблюдения за вторым туром президентских выборов, ранее депутат посетил Грузию в качестве иностранного наблюдателя на прошедших в этой стране парламентских выборах.
"Работаю в Молдавии в качестве международного наблюдателя от ПАСЕ. В эти выходные здесь проходит решающий второй тур президентских выборов. Где будут бороться между собой действующая президент (Майя - ред.) Санду и кандидат от социалистов (кандидат от Партии социалистов Александр - ред.) Стояногло", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, при этом добавил, что будет освещать ход выборов с места событий.
Ранее, находясь в Грузии на прошедших выборах в парламент, Гончаренко активно публиковал различные материалы в своем Telegram-канале - фото с улиц и избирательных участков в Грузии, комментировал данные exit poll, размещал данные грузинской Центральной избирательной комиссии.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный Санду от должности генпрокурора выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФ
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