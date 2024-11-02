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В Совфеде сомневаются, что второй тур выборов в Молдавии будет честным - РИА Новости, 02.11.2024
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11:24 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981492173.html
В Совфеде сомневаются, что второй тур выборов в Молдавии будет честным
В Совфеде сомневаются, что второй тур выборов в Молдавии будет честным - РИА Новости, 02.11.2024
В Совфеде сомневаются, что второй тур выборов в Молдавии будет честным
Учитывая старания Запада, трудно ожидать, что II тур молдавских выборов "вдруг" будет честнее первого, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:24
2024-11-02T11:24
молдавия
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сша
майя санду
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Учитывая старания Запада, трудно ожидать, что II тур молдавских выборов "вдруг" будет честнее первого, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Выборы президента Молдавии пройдут в воскресенье, 3 ноября. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. ​"Зная подлый характер наших давних оппонентов из стран исторического заката, мне трудно ожидать, что II тур молдавских выборов "вдруг" будет честнее первого. Тем не менее искренне желаю народу Молдовы политической мудрости и воли к подлинной свободе их нации. Свободе, которой там пока, к сожалению, всё меньше. Как и, увы, всё меньше перспектив избежать незавидной участи соседней Украины, ставшей для Вашингтона разменной монетой в их оголтелой борьбе за сохранение собственной геополитической монополии", - написал сенатор в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что народ Грузии все же смог вопреки усилиям США, НАТО и ЕС защитить право самим формировать своё будущее в собственных национальных интересах, на основе собственных традиций и ценностей, сохраняя мир и взаимовыгодные связи с соседями. Парламентарий обратил внимание, что при всей ограниченности власти молдавских президентов, в сочетании с пропрезидентским парламентским большинством, парламентские выборы Молдавии ещё предстоят в средине 2025 года, "пост номинального главы государства принимает качественно иное значение". "Именно это сочетание возможностей двух властных институтов позволяло ставленнице антироссийского "коллективного Запада" и гражданке натовской Румынии Санду за последние годы последовательно превращать Молдову в румынский придаток, составную часть европейских вотчин США. Отсюда и накал нынешних предвыборных страстей в маленькой экс-республикие СССР, зажатой между территорией НАТО и пронатовской Украиной", - подчеркнул законодатель. По словам Климова, на фоне "нынешней президентши" Стояногло кажется многим "пророссийским" кандидатом. "Однако он, на мой взгляд, просто ставит на первое место подлинные интересы народа Молдовы, которые явно отличаются от русофобской позиции госпожи Санду", - добавил он. О критическом расколе молдавского общества свидетельствуют даже официальные итоги референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Голоса её граждан даже согласно утвержденным КС Молдовы итогам проводимого в интересах ЕС референдума разделились практически пополам, написал политик. "Если же принять во внимание многочисленные ухищрения команды Санду и её внешних спонсоров с Запада, то мнение проживающих именно в Молдове людей очень трудно считать проеэсовским или антироссийским", отметил законодатель. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что руководство секретариата ОБСЕ уверено - власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране. В СВР отметили, что в ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны.
https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html
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молдавия, россия, сша, майя санду, андрей климов, евросоюз, нато, обсе, в мире
Молдавия, Россия, США, Майя Санду, Андрей Климов, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, В мире
В Совфеде сомневаются, что второй тур выборов в Молдавии будет честным

Сенатор Климов: трудно ожидать, что второй тур выборов в Молдавии будет честным

© AP Photo / Vadim GhirdaИзбиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Учитывая старания Запада, трудно ожидать, что II тур молдавских выборов "вдруг" будет честнее первого, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Выборы президента Молдавии пройдут в воскресенье, 3 ноября. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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​"Зная подлый характер наших давних оппонентов из стран исторического заката, мне трудно ожидать, что II тур молдавских выборов "вдруг" будет честнее первого. Тем не менее искренне желаю народу Молдовы политической мудрости и воли к подлинной свободе их нации. Свободе, которой там пока, к сожалению, всё меньше. Как и, увы, всё меньше перспектив избежать незавидной участи соседней Украины, ставшей для Вашингтона разменной монетой в их оголтелой борьбе за сохранение собственной геополитической монополии", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что народ Грузии все же смог вопреки усилиям США, НАТО и ЕС защитить право самим формировать своё будущее в собственных национальных интересах, на основе собственных традиций и ценностей, сохраняя мир и взаимовыгодные связи с соседями.
Парламентарий обратил внимание, что при всей ограниченности власти молдавских президентов, в сочетании с пропрезидентским парламентским большинством, парламентские выборы Молдавии ещё предстоят в средине 2025 года, "пост номинального главы государства принимает качественно иное значение".
"Именно это сочетание возможностей двух властных институтов позволяло ставленнице антироссийского "коллективного Запада" и гражданке натовской Румынии Санду за последние годы последовательно превращать Молдову в румынский придаток, составную часть европейских вотчин США. Отсюда и накал нынешних предвыборных страстей в маленькой экс-республикие СССР, зажатой между территорией НАТО и пронатовской Украиной", - подчеркнул законодатель.
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По словам Климова, на фоне "нынешней президентши" Стояногло кажется многим "пророссийским" кандидатом.
"Однако он, на мой взгляд, просто ставит на первое место подлинные интересы народа Молдовы, которые явно отличаются от русофобской позиции госпожи Санду", - добавил он.
О критическом расколе молдавского общества свидетельствуют даже официальные итоги референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Голоса её граждан даже согласно утвержденным КС Молдовы итогам проводимого в интересах ЕС референдума разделились практически пополам, написал политик.
"Если же принять во внимание многочисленные ухищрения команды Санду и её внешних спонсоров с Запада, то мнение проживающих именно в Молдове людей очень трудно считать проеэсовским или антироссийским", отметил законодатель.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что руководство секретариата ОБСЕ уверено - власти Молдавии пойдут на нарушения и в ходе второго тура президентских выборов в стране. В СВР отметили, что в ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе прошедшего первого тура президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны.
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