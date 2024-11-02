Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам
Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы
© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Ранее в пятницу Макрон обратился к гражданам Молдавии в своем профиле в соцсети X. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды. Обращение было продублировано на румынском языке.
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"Макрон <...> публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно (якобы. — Прим. ред.) российское!" — заявил Филиппо.
По его мнению, Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем регулярно занимается сама. Именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана.
"Распространите информацию: людям нужно открыть глаза!" — призвал политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Как сообщало пресс-бюро Службы внешней разведки России, в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей во время первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции Молдавии. Кроме того, в ОБСЕ уверены, что руководство страны прибегнет к таким же приемам во время второго тура, чтобы обеспечить победу Санду.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия никак не вмешивается в президентские выборы в Молдавии и увидела множество странностей в проведении референдума о евроинтеграции.