https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981465306.html

Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам

Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам - РИА Новости, 02.11.2024

Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии, такое... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T07:35

2024-11-02T07:35

2024-11-02T07:50

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эммануэль макрон

флориан филиппо

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. Ранее в пятницу Макрон обратился к гражданам Молдавии в своем профиле в соцсети X. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды. Обращение было продублировано на румынском языке."Макрон <...> публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно (якобы. — Прим. ред.) российское!" — заявил Филиппо.По его мнению, Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем регулярно занимается сама. Именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана."Распространите информацию: людям нужно открыть глаза!" — призвал политик.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.Как сообщало пресс-бюро Службы внешней разведки России, в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей во время первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции Молдавии. Кроме того, в ОБСЕ уверены, что руководство страны прибегнет к таким же приемам во время второго тура, чтобы обеспечить победу Санду.Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия никак не вмешивается в президентские выборы в Молдавии и увидела множество странностей в проведении референдума о евроинтеграции.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1980755504.html

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980348841.html

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