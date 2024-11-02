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Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам - РИА Новости, 02.11.2024
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07:35 02.11.2024 (обновлено: 07:50 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981465306.html
Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам
Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам - РИА Новости, 02.11.2024
Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам
Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии, такое... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T07:35
2024-11-02T07:50
в мире
молдавия
европа
россия
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. Ранее в пятницу Макрон обратился к гражданам Молдавии в своем профиле в соцсети X. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды. Обращение было продублировано на румынском языке."Макрон &lt;...&gt; публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно (якобы. — Прим. ред.) российское!" — заявил Филиппо.По его мнению, Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем регулярно занимается сама. Именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана."Распространите информацию: людям нужно открыть глаза!" — призвал политик.Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.Как сообщало пресс-бюро Службы внешней разведки России, в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей во время первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции Молдавии. Кроме того, в ОБСЕ уверены, что руководство страны прибегнет к таким же приемам во время второго тура, чтобы обеспечить победу Санду.Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия никак не вмешивается в президентские выборы в Молдавии и увидела множество странностей в проведении референдума о евроинтеграции.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1980755504.html
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
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в мире, молдавия, европа, россия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, выборы в молдавии — 2024, майя санду
В мире, Молдавия, Европа, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду
Во Франции забили тревогу после призыва Макрона к молдаванам

Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве Европы в дела Молдавии, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Ранее в пятницу Макрон обратился к гражданам Молдавии в своем профиле в соцсети X. Французский лидер назвал второй тур президентских выборов решающим моментом не только для Молдавии, но и для Европы, а также пожелал жителям страны мужества и надежды. Обращение было продублировано на румынском языке.
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
"Осталось два дня". У врагов России началась агония
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"Макрон <...> публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно (якобы. — Прим. ред.) российское!" — заявил Филиппо.
По его мнению, Европа безосновательно обвиняет Россию в том, чем регулярно занимается сама. Именно евроглобалисты систематически вмешиваются в выборы с помощью коррупции и обмана.
"Распространите информацию: людям нужно открыть глаза!" — призвал политик.
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Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы
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Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Как сообщало пресс-бюро Службы внешней разведки России, в руководстве секретариата ОБСЕ неформально признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей во время первого тура президентских выборов и референдума по вопросу евроинтеграции Молдавии. Кроме того, в ОБСЕ уверены, что руководство страны прибегнет к таким же приемам во время второго тура, чтобы обеспечить победу Санду.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия никак не вмешивается в президентские выборы в Молдавии и увидела множество странностей в проведении референдума о евроинтеграции.
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии обратился к Санду с неожиданным призывом
27 октября, 13:10
 
В миреМолдавияЕвропаРоссияФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоВыборы в Молдавии — 2024Майя Санду
 
 
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