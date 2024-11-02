https://ria.ru/20241102/mishustin-1981492928.html
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир" - РИА Новости, 02.11.2024
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:29
2024-11-02T11:29
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы по сохранению духовно-нравственных ценностей и противодействию фальсификации истории, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. Ассамблея проходит 1-4 ноября в Москве. Российский премьер отметил, что в Москве собрались представители духовенства, молодёжных и общественных организаций, деятели науки и культуры, преподаватели вузов, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом. "Есть главное, что объединяет всех вас, – это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд "Русский мир" консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил. что фонд также реализует образовательные, культурные и социальные проекты. "Благодаря этому растёт интерес к изучению русского языка, повышается качество его преподавания. Это особенно важно сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление", - добавил он. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что ассамблея поспособствует сбережению русского языка, укреплению связей между соотечественниками, которые поддерживают с Россией неразрывную связь. Он также пожелал участникам интересных дискуссий, новых успехов и достижений.
https://ria.ru/20240530/yampolskaya-1949275415.html
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россия, москва, михаил мишустин
Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"
Мишустин: фонд "Русский мир" реализует инициативы против фальсификации истории
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы по сохранению духовно-нравственных ценностей и противодействию фальсификации истории, соответствующая телеграмма размещена на сайте
кабмина.
Ассамблея проходит 1-4 ноября в Москве
.
Российский премьер отметил, что в Москве собрались представители духовенства, молодёжных и общественных организаций, деятели науки и культуры, преподаватели вузов, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом.
"Есть главное, что объединяет всех вас, – это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд "Русский мир" консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил. что фонд также реализует образовательные, культурные и социальные проекты.
"Благодаря этому растёт интерес к изучению русского языка, повышается качество его преподавания. Это особенно важно сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление", - добавил он.
Премьер-министр РФ выразил уверенность, что ассамблея поспособствует сбережению русского языка, укреплению связей между соотечественниками, которые поддерживают с Россией неразрывную связь. Он также пожелал участникам интересных дискуссий, новых успехов и достижений.