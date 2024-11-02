https://ria.ru/20241102/mishustin-1981492928.html

Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"

Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир" - РИА Новости, 02.11.2024

Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:29

2024-11-02T11:29

2024-11-02T11:30

россия

москва

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979130540_0:58:2792:1629_1920x0_80_0_0_c58f942e6e0b6f2e77bac347e72796ca.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы по сохранению духовно-нравственных ценностей и противодействию фальсификации истории, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. Ассамблея проходит 1-4 ноября в Москве. Российский премьер отметил, что в Москве собрались представители духовенства, молодёжных и общественных организаций, деятели науки и культуры, преподаватели вузов, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом. "Есть главное, что объединяет всех вас, – это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд "Русский мир" консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил. что фонд также реализует образовательные, культурные и социальные проекты. "Благодаря этому растёт интерес к изучению русского языка, повышается качество его преподавания. Это особенно важно сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление", - добавил он. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что ассамблея поспособствует сбережению русского языка, укреплению связей между соотечественниками, которые поддерживают с Россией неразрывную связь. Он также пожелал участникам интересных дискуссий, новых успехов и достижений.

https://ria.ru/20240530/yampolskaya-1949275415.html

https://ria.ru/20240722/malysheva-1961237061.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, михаил мишустин