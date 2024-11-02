Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир" - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 02.11.2024 (обновлено: 11:30 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/mishustin-1981492928.html
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир" - РИА Новости, 02.11.2024
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:29
2024-11-02T11:30
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979130540_0:58:2792:1629_1920x0_80_0_0_c58f942e6e0b6f2e77bac347e72796ca.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы по сохранению духовно-нравственных ценностей и противодействию фальсификации истории, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. Ассамблея проходит 1-4 ноября в Москве. Российский премьер отметил, что в Москве собрались представители духовенства, молодёжных и общественных организаций, деятели науки и культуры, преподаватели вузов, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом. "Есть главное, что объединяет всех вас, – это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд "Русский мир" консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил. что фонд также реализует образовательные, культурные и социальные проекты. "Благодаря этому растёт интерес к изучению русского языка, повышается качество его преподавания. Это особенно важно сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление", - добавил он. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что ассамблея поспособствует сбережению русского языка, укреплению связей между соотечественниками, которые поддерживают с Россией неразрывную связь. Он также пожелал участникам интересных дискуссий, новых успехов и достижений.
https://ria.ru/20240530/yampolskaya-1949275415.html
https://ria.ru/20240722/malysheva-1961237061.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979130540_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_92e536cbc538261d99985f6d9556ca31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мишустин
Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об инициативах фонда "Русский мир"

Мишустин: фонд "Русский мир" реализует инициативы против фальсификации истории

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и организаторам XVI ассамблеи Русского мира отметил, что фонд "Русский мир" реализует инициативы по сохранению духовно-нравственных ценностей и противодействию фальсификации истории, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Ассамблея проходит 1-4 ноября в Москве.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин назначил Ямпольскую председателем совета фонда "Русский мир"
30 мая, 09:30
Российский премьер отметил, что в Москве собрались представители духовенства, молодёжных и общественных организаций, деятели науки и культуры, преподаватели вузов, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом.
"Есть главное, что объединяет всех вас, – это любовь к России, отечественной культуре, истории, русскому языку. И конечно, стремление сделать всё для поддержки сторонников большого Русского мира, укрепления позиций нашего родного языка. Многие годы фонд "Русский мир" консолидирует единомышленников в разных государствах, воплощает в жизнь значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил. что фонд также реализует образовательные, культурные и социальные проекты.
"Благодаря этому растёт интерес к изучению русского языка, повышается качество его преподавания. Это особенно важно сейчас, когда Россия испытывает сильное санкционное и внешнее давление", - добавил он.
Премьер-министр РФ выразил уверенность, что ассамблея поспособствует сбережению русского языка, укреплению связей между соотечественниками, которые поддерживают с Россией неразрывную связь. Он также пожелал участникам интересных дискуссий, новых успехов и достижений.
Научные работы - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Историк призвала сделать российскую молодежь неуязвимой к фейкам о прошлом
22 июля, 15:16
 
РоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала