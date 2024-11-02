https://ria.ru/20241102/minoborony-1981502041.html

ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области

ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2024

ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:24

2024-11-02T12:24

2024-11-02T12:28

харьковская область

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате успешных наступательных действий группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, Стельмаховки и Надии в ЛНР, а также Серебрянского лесничества, отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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