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ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 02.11.2024 (обновлено: 12:28 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/minoborony-1981502041.html
ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области
ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2024
ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:24
2024-11-02T12:28
харьковская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате успешных наступательных действий группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, Стельмаховки и Надии в ЛНР, а также Серебрянского лесничества, отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Першотравневое в Харьковской области

МО: ВС России освободили населенный пункт Першотравневое в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате успешных наступательных действий группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, Стельмаховки и Надии в ЛНР, а также Серебрянского лесничества, отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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