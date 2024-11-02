https://ria.ru/20241102/milovidov-1981460794.html
В РАН объяснили, почему Трамп для России опаснее, чем Харрис
В РАН объяснили, почему Трамп для России опаснее, чем Харрис - РИА Новости, 02.11.2024
В РАН объяснили, почему Трамп для России опаснее, чем Харрис
Несмотря на общую враждебность к России, между Дональдом Трампом и Камалой Харрис есть отличие - хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:23
2024-11-02T05:23
2024-11-02T05:24
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москва
сша
дональд трамп
камала харрис
владимир миловидов
мгимо
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Несмотря на общую враждебность к России, между Дональдом Трампом и Камалой Харрис есть отличие - хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. "Знаете, журнал The Economist, сравнив недавно программы двух нынешних кандидатов на пост президента США, пришел к выводу: обе плохи. В их экономических программах, допустим, больше трепа, чем реальности", - сказал он. Но нюансы, по его словам, все-таки есть. "Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. Он из тех, кто мягко стелет, да жестко спать. Только Харрис делает это открыто, а Трамп маскирует комплиментарными высказываниями, наверное, в надежде усыпить нашу бдительность. Поэтому он опаснее", - добавил собеседник агентства. "Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова. На деле Трамп всегда проводит линию на доминирование, на подавление. Это его стиль", - подчеркнул Миловидов. В одном из своих недавних выступлений, заметил он, Трамп прямым текстом заявил, что будет наказывать тех, кто не станет расплачиваться долларами, будет пытаться отказываться от них в своих расчетах. "Таким образом, стремление России в условиях санкций к дедолларизации становится объектом воинственного отношения к ней со стороны одного из кандидатов в президенты США", - заключил Миловидов.
https://ria.ru/20241102/volker-1981453252.html
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россия, москва, сша, дональд трамп, камала харрис, владимир миловидов, мгимо, российская академия наук
Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Миловидов, МГИМО, Российская академия наук
В РАН объяснили, почему Трамп для России опаснее, чем Харрис
Миловидов: для России Трамп опаснее, чем Харрис
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Несмотря на общую враждебность к России, между Дональдом Трампом и Камалой Харрис есть отличие - хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов.
"Знаете, журнал The Economist, сравнив недавно программы двух нынешних кандидатов на пост президента США
, пришел к выводу: обе плохи. В их экономических программах, допустим, больше трепа, чем реальности", - сказал он.
Но нюансы, по его словам, все-таки есть.
"Главное отличие в том, что Трамп куда более непредсказуемый человек. Он из тех, кто мягко стелет, да жестко спать. Только Харрис делает это открыто, а Трамп маскирует комплиментарными высказываниями, наверное, в надежде усыпить нашу бдительность. Поэтому он опаснее", - добавил собеседник агентства.
"Что касается России, хитрость и опасность Трампа состоит в том, что в своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух. Но это лишь слова. На деле Трамп всегда проводит линию на доминирование, на подавление. Это его стиль", - подчеркнул Миловидов.
В одном из своих недавних выступлений, заметил он, Трамп прямым текстом заявил, что будет наказывать тех, кто не станет расплачиваться долларами, будет пытаться отказываться от них в своих расчетах.
"Таким образом, стремление России в условиях санкций к дедолларизации становится объектом воинственного отношения к ней со стороны одного из кандидатов в президенты США", - заключил Миловидов.