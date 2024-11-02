https://ria.ru/20241102/milovidov-1981454366.html
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США - РИА Новости, 02.11.2024
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США
Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:13
2024-11-02T02:13
2024-11-02T03:57
экономика
цены на нефть
россия
сша
европа
владимир миловидов
российская академия наук
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. "Знаете, что касается торгово-экономических отношений РФ и США, их ровными не назовешь", — сказал он. По его словам, в определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабов. "Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%", — добавил собеседник агентства. Причем американский импорт, заметил Миловидов, "всегда существенно отставал от нашего экспорта в США". Он напомнил, что был и период роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США. "В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в 2-3 раза", — указал он. Как заметил Миловидов, ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта всегда были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем. "И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны", — заключил он.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html
https://ria.ru/20241027/volkov-1980322571.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, владимир миловидов, российская академия наук, мгимо
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Европа, Владимир Миловидов, Российская академия наук, МГИМО
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США
Миловидов: нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов.
"Знаете, что касается торгово-экономических отношений РФ и США, их ровными не назовешь", — сказал он.
По его словам, в определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабов.
"Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%", — добавил собеседник агентства.
Причем американский импорт, заметил Миловидов, "всегда существенно отставал от нашего экспорта в США". Он напомнил, что был и период роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США.
"В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в 2-3 раза", — указал он.
Как заметил Миловидов, ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта всегда были страны Европы
, стремительно росла торговля с Китаем
.
"И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны", — заключил он.