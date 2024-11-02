https://ria.ru/20241102/milovidov-1981454366.html

Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США

Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США - РИА Новости, 02.11.2024

Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США

Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T02:13

2024-11-02T02:13

2024-11-02T03:57

экономика

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россия

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европа

владимир миловидов

российская академия наук

мгимо

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. "Знаете, что касается торгово-экономических отношений РФ и США, их ровными не назовешь", — сказал он. По его словам, в определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабов. "Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%", — добавил собеседник агентства. Причем американский импорт, заметил Миловидов, "всегда существенно отставал от нашего экспорта в США". Он напомнил, что был и период роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США. "В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в 2-3 раза", — указал он. Как заметил Миловидов, ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта всегда были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем. "И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны", — заключил он.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html

https://ria.ru/20241027/volkov-1980322571.html

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экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, владимир миловидов, российская академия наук, мгимо