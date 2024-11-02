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Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США - РИА Новости, 02.11.2024
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02:13 02.11.2024 (обновлено: 03:57 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/milovidov-1981454366.html
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США - РИА Новости, 02.11.2024
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США
Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T02:13
2024-11-02T03:57
экономика
цены на нефть
россия
сша
европа
владимир миловидов
российская академия наук
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов. "Знаете, что касается торгово-экономических отношений РФ и США, их ровными не назовешь", — сказал он. По его словам, в определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабов. "Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%", — добавил собеседник агентства. Причем американский импорт, заметил Миловидов, "всегда существенно отставал от нашего экспорта в США". Он напомнил, что был и период роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США. "В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в 2-3 раза", — указал он. Как заметил Миловидов, ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта всегда были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем. "И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны", — заключил он.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, европа, владимир миловидов, российская академия наук, мгимо
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Европа, Владимир Миловидов, Российская академия наук, МГИМО
Миловидов оценил торгово-экономические отношения России и США

Миловидов: нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Торгово-экономические отношения России и США никогда не были ровными, сегодня освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с РФ занимают другие страны, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий кафедрой МГИМО МИД России Владимир Миловидов.
"Знаете, что касается торгово-экономических отношений РФ и США, их ровными не назовешь", — сказал он.
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По его словам, в определенное время Россия экспортировала в США нефть и нефтепродукты, уран, золото, драгоценные металлы, удобрения, титан для Boeing, морепродукты, например, крабов.
"Был достаточно большой экспорт алюминия, пока в 2018 году Трамп не ввел пошлины. Сейчас они вообще запретительные – 200%", — добавил собеседник агентства.
Причем американский импорт, заметил Миловидов, "всегда существенно отставал от нашего экспорта в США". Он напомнил, что был и период роста импорта услуг, особенно финансовых, связанных с международным движением инвестиций, размещением депозитарных расписок наших компаний на финансовом рынке США.
"В 2021 году США поднялись на четвертое место в списке торговых партнеров России, а в 2022-2023 годах торговый оборот упал в 2-3 раза", — указал он.
Как заметил Миловидов, ведущими торговыми партнерами России, как в части экспорта, так и импорта всегда были страны Европы, стремительно росла торговля с Китаем.
"И сейчас постепенно освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны", — заключил он.
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