https://ria.ru/20241102/mid-1981593079.html

МИД: Киев создает видимость международных усилий по возращению пленных

МИД: Киев создает видимость международных усилий по возращению пленных - РИА Новости, 02.11.2024

МИД: Киев создает видимость международных усилий по возращению пленных

Киев создает видимость международных усилий по теме возвращения военнопленных, чтобы оказывать на Россию давление, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:57

2024-11-02T17:57

2024-11-02T17:57

в мире

россия

украина

киев

мария захарова

андрей сибига

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев создает видимость международных усилий по теме возвращения военнопленных, чтобы оказывать на Россию давление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. "Дело в том, что это все политический перфоманс, все это нужно, потому что на Украине уже начинаются общественные волнения, люди задают вопросы – где, собственно говоря, те военнопленные, которые должны были быть обменены, и киевский режим, не отвечая своим гражданам на этот вопрос, просто замалчивая реальное положение дел, создает видимость неких международных усилий, которые должны с точки зрения Банковой быть направлены на то, чтобы оказывать на Россию некое давление", - сказала она в ходе брифинга в субботу.

https://ria.ru/20241102/plennye-1981590481.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, андрей сибига