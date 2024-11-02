https://ria.ru/20241102/mid-1981588430.html

Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД

Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2024

Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД

Россия не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной, позиция Москвы в этом вопросе неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:35

2024-11-02T17:35

2024-11-02T17:44

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной, позиция Москвы в этом вопросе неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хочу еще раз подчеркнуть, что Москва никогда не отказывалась от этой работы, никогда не отказывалась от диалога по вопросу обмена пленными. Мало того, с нашей стороны существующие органы и назначенные соответствующие представители работают. Они от этой работы ни разу не отказывались, они выполняют свои задачи, поставленные руководством страны, на высочайшем уровне. Наша позиция в этом контексте неизменна и она широко известна, в том числе на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.

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