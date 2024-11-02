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Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2024
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17:35 02.11.2024 (обновлено: 17:44 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/mid-1981588430.html
Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД
Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2024
Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД
Россия не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной, позиция Москвы в этом вопросе неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:35
2024-11-02T17:44
в мире
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украина
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мария захарова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной, позиция Москвы в этом вопросе неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хочу еще раз подчеркнуть, что Москва никогда не отказывалась от этой работы, никогда не отказывалась от диалога по вопросу обмена пленными. Мало того, с нашей стороны существующие органы и назначенные соответствующие представители работают. Они от этой работы ни разу не отказывались, они выполняют свои задачи, поставленные руководством страны, на высочайшем уровне. Наша позиция в этом контексте неизменна и она широко известна, в том числе на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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в мире, россия, украина, москва, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова
Россия не отказывалась от диалога по обмену пленными с Украиной, заявил МИД

Захарова: РФ не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной, позиция Москвы в этом вопросе неизменна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что Москва никогда не отказывалась от этой работы, никогда не отказывалась от диалога по вопросу обмена пленными. Мало того, с нашей стороны существующие органы и назначенные соответствующие представители работают. Они от этой работы ни разу не отказывались, они выполняют свои задачи, поставленные руководством страны, на высочайшем уровне. Наша позиция в этом контексте неизменна и она широко известна, в том числе на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной, заявил МИД
Вчера, 17:24
 
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