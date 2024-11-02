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МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании - РИА Новости, 02.11.2024
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14:27 02.11.2024 (обновлено: 14:34 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/mid-1981541100.html
МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании
МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании - РИА Новости, 02.11.2024
МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании
МИД России выразил соболезнования народу Испании в связи со стихийным бедствием, говорится в сообщении департамента информации печати МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T14:27
2024-11-02T14:34
в мире
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наводнения в испании
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД России выразил соболезнования народу Испании в связи со стихийным бедствием, говорится в сообщении департамента информации печати МИД РФ.В Испании в результате ливней и наводнений, по последним данным, погибли более 200 человек. Правительство объявило трехдневный траур. По данным испанских СМИ, порядка 250 человек считаются пропавшими без вести."В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу", - указывается в нем.
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в мире, россия, испания, наводнения в испании, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Испания, Наводнения в Испании, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании

МИД России выразил соболезнования народу Испании из-за наводнений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД России выразил соболезнования народу Испании в связи со стихийным бедствием, говорится в сообщении департамента информации печати МИД РФ.
В Испании в результате ливней и наводнений, по последним данным, погибли более 200 человек. Правительство объявило трехдневный траур. По данным испанских СМИ, порядка 250 человек считаются пропавшими без вести.
"В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу", - указывается в нем.
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В миреРоссияИспанияНаводнения в ИспанииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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