https://ria.ru/20241102/mid-1981541100.html

МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании

МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании - РИА Новости, 02.11.2024

МИД России выразил соболезнования из-за наводнений в Испании

МИД России выразил соболезнования народу Испании в связи со стихийным бедствием, говорится в сообщении департамента информации печати МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:27

2024-11-02T14:27

2024-11-02T14:34

в мире

россия

испания

наводнения в испании

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МИД России выразил соболезнования народу Испании в связи со стихийным бедствием, говорится в сообщении департамента информации печати МИД РФ.В Испании в результате ливней и наводнений, по последним данным, погибли более 200 человек. Правительство объявило трехдневный траур. По данным испанских СМИ, порядка 250 человек считаются пропавшими без вести."В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу", - указывается в нем.

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

россия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, испания, наводнения в испании, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)