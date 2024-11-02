https://ria.ru/20241102/medvedev-1981514509.html

Медведев предрек развал западного миропорядка

Медведев предрек развал западного миропорядка - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев предрек развал западного миропорядка

Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:16

2024-11-02T13:16

2024-11-02T13:25

дмитрий медведев

нато

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Я все время задавался вопросом. Вот американцы и их сателлиты все время говорят - вы нарушаете порядок, основанный на правилах", - сказал Медведев в интервью RT.Он добавил, что специально изучал юридические документы, чтобы разобраться, что это за порядок. "Это непонятно, что за порядок, кем одобренный. На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире", - рассказал Медведев.Он уточнил, что это не прописанный документ, не международная конвенция, это просто порядок, который "они считают правильным"."Естественно, что это очень неустойчивая конструкция. Она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20241102/medvedev--1981512319.html

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дмитрий медведев, нато, россия