https://ria.ru/20241102/medvedev-1981514509.html
Медведев предрек развал западного миропорядка
Медведев предрек развал западного миропорядка - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев предрек развал западного миропорядка
Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:16
2024-11-02T13:16
2024-11-02T13:25
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Я все время задавался вопросом. Вот американцы и их сателлиты все время говорят - вы нарушаете порядок, основанный на правилах", - сказал Медведев в интервью RT.Он добавил, что специально изучал юридические документы, чтобы разобраться, что это за порядок. "Это непонятно, что за порядок, кем одобренный. На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире", - рассказал Медведев.Он уточнил, что это не прописанный документ, не международная конвенция, это просто порядок, который "они считают правильным"."Естественно, что это очень неустойчивая конструкция. Она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20241102/medvedev--1981512319.html
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дмитрий медведев, нато, россия
Дмитрий Медведев, НАТО, Россия
Медведев предрек развал западного миропорядка
Медведев: миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я все время задавался вопросом. Вот американцы и их сателлиты все время говорят - вы нарушаете порядок, основанный на правилах", - сказал Медведев в интервью RT.
Он добавил, что специально изучал юридические документы, чтобы разобраться, что это за порядок. "Это непонятно, что за порядок, кем одобренный. На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО
, того, как выгодно вести дела в мире", - рассказал Медведев.
Он уточнил, что это не прописанный документ, не международная конвенция, это просто порядок, который "они считают правильным".
"Естественно, что это очень неустойчивая конструкция. Она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка", - заключил Медведев.