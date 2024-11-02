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Медведев предрек развал западного миропорядка - РИА Новости, 02.11.2024
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13:16 02.11.2024 (обновлено: 13:25 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981514509.html
Медведев предрек развал западного миропорядка
Медведев предрек развал западного миропорядка - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев предрек развал западного миропорядка
Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:16
2024-11-02T13:25
дмитрий медведев
нато
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Я все время задавался вопросом. Вот американцы и их сателлиты все время говорят - вы нарушаете порядок, основанный на правилах", - сказал Медведев в интервью RT.Он добавил, что специально изучал юридические документы, чтобы разобраться, что это за порядок. "Это непонятно, что за порядок, кем одобренный. На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире", - рассказал Медведев.Он уточнил, что это не прописанный документ, не международная конвенция, это просто порядок, который "они считают правильным"."Естественно, что это очень неустойчивая конструкция. Она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка", - заключил Медведев.
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дмитрий медведев, нато, россия
Дмитрий Медведев, НАТО, Россия
Медведев предрек развал западного миропорядка

Медведев: миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Миропорядок, основанный на правилах Запада, скоро рухнет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я все время задавался вопросом. Вот американцы и их сателлиты все время говорят - вы нарушаете порядок, основанный на правилах", - сказал Медведев в интервью RT.
Он добавил, что специально изучал юридические документы, чтобы разобраться, что это за порядок. "Это непонятно, что за порядок, кем одобренный. На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире", - рассказал Медведев.
Он уточнил, что это не прописанный документ, не международная конвенция, это просто порядок, который "они считают правильным".
"Естественно, что это очень неустойчивая конструкция. Она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка", - заключил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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