https://ria.ru/20241102/medvedev-1981512506.html

Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие

Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT назвал ошибкой мнение о том, что Россия никогда не перейдет черту в вопросе... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:02

2024-11-02T13:02

2024-11-02T17:06

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT назвал ошибкой мнение о том, что Россия никогда не перейдет черту в вопросе применения ядерного оружия.По его словам, в США вряд ли стремятся к третьей мировой войне, потому что "никакой дипстейт не сохранится", если жизнь на планете станет непригодной."Что, они там будут в бункерах сидеть и смотреть, как падает сверху ядерный снег?" — задался вопросом Медведев.Он выразил уверенность в том, что никто в подобном не заинтересован."Ошибка в другом. Ошибка в том, что они, будучи не очень просвещенными людьми, почему-то считают, что русские никогда не перейдут определенной черты. Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора", — сказал зампред Совбеза.Медведев отметил, что каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя обязательство защищать государство до последнего. Это касается и России, заключил он.Президент Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.

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политика, россия, сша, дмитрий медведев, в мире