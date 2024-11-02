https://ria.ru/20241102/medvedev-1981512506.html
Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие
Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT назвал ошибкой мнение о том, что Россия никогда не перейдет черту в вопросе... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:02
2024-11-02T13:02
2024-11-02T17:06
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT назвал ошибкой мнение о том, что Россия никогда не перейдет черту в вопросе применения ядерного оружия.По его словам, в США вряд ли стремятся к третьей мировой войне, потому что "никакой дипстейт не сохранится", если жизнь на планете станет непригодной."Что, они там будут в бункерах сидеть и смотреть, как падает сверху ядерный снег?" — задался вопросом Медведев.Он выразил уверенность в том, что никто в подобном не заинтересован."Ошибка в другом. Ошибка в том, что они, будучи не очень просвещенными людьми, почему-то считают, что русские никогда не перейдут определенной черты. Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора", — сказал зампред Совбеза.Медведев отметил, что каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя обязательство защищать государство до последнего. Это касается и России, заключил он.Президент Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.
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политика, россия, сша, дмитрий медведев, в мире
Политика, Россия, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев: США ошибаются в оценке готовности России применить ядерное оружие
Медведев: США неправы, думая, что Россия не готова применить ядерное оружие
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью
RT назвал ошибкой мнение о том, что Россия никогда не перейдет черту в вопросе применения ядерного оружия.
По его словам, в США вряд ли стремятся к третьей мировой войне, потому что "никакой дипстейт не сохранится", если жизнь на планете станет непригодной.
"Что, они там будут в бункерах сидеть и смотреть, как падает сверху ядерный снег?" — задался вопросом Медведев.
Он выразил уверенность в том, что никто в подобном не заинтересован.
«
"Ошибка в другом. Ошибка в том, что они, будучи не очень просвещенными людьми, почему-то считают, что русские никогда не перейдут определенной черты. Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора", — сказал зампред Совбеза.
Медведев отметил, что каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя обязательство защищать государство до последнего. Это касается и России, заключил он.
Президент Владимир Путин
25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Теперь агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету, уточнил глава государства.