https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html

Медведев назвал врагов России

Медведев назвал врагов России - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев назвал врагов России

Западные страны сегодня - это враги России, они сами поставили себя в такую ситуацию, и это печально, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:58

2024-11-02T12:58

2024-11-02T13:19

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Западные страны сегодня - это враги России, они сами поставили себя в такую ситуацию, и это печально, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Западные страны, западная Европа, конечно же, США, Канада, Австралия - это враги России. Они сами себя поставили в эту ситуацию - и это печально. Время лечит, войны заканчиваются, а вот отношения между народами, к сожалению, после этого очень сильно страдают", - сказал Медведев в интервью RT.Медведев провел параллель с периодом после окончания Великой Отечественной войны. Тогда в СССР ненавидели немцев, потому что считали, что они захватчики и убийцы, принесшие смерть, отметил он."Потребовались десятилетия, чтобы мы вышли с Германией на траекторию добрых отношений... Почему это произошло? В памяти чуть поистерлась эта ненависть. Нужно понимать, что такое отношение к американцам, англичанам, европейцам, несмотря на всю нашу близость и совместную историю, оно сохранится надолго. Это принесли в жертву - непонятно чему. Только деньгам? Это очень печально", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981493355.html

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россия, сша, европа, дмитрий медведев, в мире