Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал врагов России - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 02.11.2024 (обновлено: 13:19 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html
Медведев назвал врагов России
Медведев назвал врагов России - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев назвал врагов России
Западные страны сегодня - это враги России, они сами поставили себя в такую ситуацию, и это печально, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:58
2024-11-02T13:19
россия
сша
европа
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_34f79921a84ab8046024d0ef4c6694f7.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Западные страны сегодня - это враги России, они сами поставили себя в такую ситуацию, и это печально, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Западные страны, западная Европа, конечно же, США, Канада, Австралия - это враги России. Они сами себя поставили в эту ситуацию - и это печально. Время лечит, войны заканчиваются, а вот отношения между народами, к сожалению, после этого очень сильно страдают", - сказал Медведев в интервью RT.Медведев провел параллель с периодом после окончания Великой Отечественной войны. Тогда в СССР ненавидели немцев, потому что считали, что они захватчики и убийцы, принесшие смерть, отметил он."Потребовались десятилетия, чтобы мы вышли с Германией на траекторию добрых отношений... Почему это произошло? В памяти чуть поистерлась эта ненависть. Нужно понимать, что такое отношение к американцам, англичанам, европейцам, несмотря на всю нашу близость и совместную историю, оно сохранится надолго. Это принесли в жертву - непонятно чему. Только деньгам? Это очень печально", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981493355.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_758e57b9128313b5959c4fed06196b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, дмитрий медведев, в мире
Россия, США, Европа, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал врагов России

Медведев: сейчас США, Европа, Канада и Австралия являются врагами России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Западные страны сегодня - это враги России, они сами поставили себя в такую ситуацию, и это печально, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Западные страны, западная Европа, конечно же, США, Канада, Австралия - это враги России. Они сами себя поставили в эту ситуацию - и это печально. Время лечит, войны заканчиваются, а вот отношения между народами, к сожалению, после этого очень сильно страдают", - сказал Медведев в интервью RT.
Медведев провел параллель с периодом после окончания Великой Отечественной войны. Тогда в СССР ненавидели немцев, потому что считали, что они захватчики и убийцы, принесшие смерть, отметил он.
"Потребовались десятилетия, чтобы мы вышли с Германией на траекторию добрых отношений... Почему это произошло? В памяти чуть поистерлась эта ненависть. Нужно понимать, что такое отношение к американцам, англичанам, европейцам, несмотря на всю нашу близость и совместную историю, оно сохранится надолго. Это принесли в жертву - непонятно чему. Только деньгам? Это очень печально", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Медведев назвал цель украинского конфликта для Запада
Вчера, 11:32
 
РоссияСШАЕвропаДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала