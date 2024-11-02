https://ria.ru/20241102/medvedev-1981507311.html

Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР

Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР

Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:43

2024-11-02T12:43

2024-11-02T12:53

россия

дмитрий медведев

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b58417ade2eac4092fba256cdd32816b.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Начнем с того, что у нас и раньше с КНДР было договор об оказании взаимной помощи, дружбе и поддержке в определенных ситуациях. И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку. Это было, и это осталось", - сказал Медведев в интервью RT.Он добавил, что все "текстуальные положения" надо толковать буквально.

https://ria.ru/20241101/kndr-1981328033.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, в мире, кндр (северная корея)