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Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР - РИА Новости, 02.11.2024
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12:43 02.11.2024 (обновлено: 12:53 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981507311.html
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР
Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:43
2024-11-02T12:53
россия
дмитрий медведев
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Начнем с того, что у нас и раньше с КНДР было договор об оказании взаимной помощи, дружбе и поддержке в определенных ситуациях. И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку. Это было, и это осталось", - сказал Медведев в интервью RT.Он добавил, что все "текстуальные положения" надо толковать буквально.
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россия
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россия, дмитрий медведев, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, КНДР (Северная Корея)
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР

Медведев: Россия и КНДР договорились о немедленной поддержке при нападении

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Начнем с того, что у нас и раньше с КНДР было договор об оказании взаимной помощи, дружбе и поддержке в определенных ситуациях. И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку. Это было, и это осталось", - сказал Медведев в интервью RT.
Он добавил, что все "текстуальные положения" надо толковать буквально.
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