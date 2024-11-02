https://ria.ru/20241102/medvedev-1981507311.html
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР
Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:43
2024-11-02T12:43
2024-11-02T12:53
россия
дмитрий медведев
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Начнем с того, что у нас и раньше с КНДР было договор об оказании взаимной помощи, дружбе и поддержке в определенных ситуациях. И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку. Это было, и это осталось", - сказал Медведев в интервью RT.Он добавил, что все "текстуальные положения" надо толковать буквально.
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россия, дмитрий медведев, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, КНДР (Северная Корея)
Медведев объяснил, что предполагает договор между Россией и КНДР
Медведев: Россия и КНДР договорились о немедленной поддержке при нападении
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Договор между РФ и КНДР предполагает, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, в том числе военная, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Начнем с того, что у нас и раньше с КНДР было договор об оказании взаимной помощи, дружбе и поддержке в определенных ситуациях. И сейчас в новом договоре говорится о том, что при военном нападении будут немедленно проведены консультации и оказана различная поддержка, включая возможную военную поддержку. Это было, и это осталось", - сказал Медведев в интервью RT.
Он добавил, что все "текстуальные положения" надо толковать буквально.