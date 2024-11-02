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Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.11.2024
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12:38 02.11.2024 (обновлено: 13:03 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981506020.html
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия
Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:38
2024-11-02T13:03
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя это обязательство - защищать страну до последнего. Это касается и Российской Федерации", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о возможности применения ядерного оружия.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия

Медведев: каждый лидер ядерной державы должен защищать страну до последнего

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя это обязательство - защищать страну до последнего. Это касается и Российской Федерации", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о возможности применения ядерного оружия.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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23 октября, 19:50
 
РоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
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