https://ria.ru/20241102/medvedev-1981506020.html

Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия

Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия

Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:38

2024-11-02T12:38

2024-11-02T13:03

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя это обязательство - защищать страну до последнего. Это касается и Российской Федерации", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о возможности применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html

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россия, дмитрий медведев, в мире