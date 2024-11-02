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Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия
Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:38
2024-11-02T12:38
2024-11-02T13:03
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Каждый лидер ядерной державы берет обязательство защищать страну до последнего, это касается и РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Каждый человек, который вступает в должность президента ядерной страны, по сути, принимает на себя это обязательство - защищать страну до последнего. Это касается и Российской Федерации", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о возможности применения ядерного оружия.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал использование Россией ядерного оружия
Медведев: каждый лидер ядерной державы должен защищать страну до последнего