https://ria.ru/20241102/medvedev-1981505857.html
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:38
2024-11-02T12:38
2024-11-02T13:48
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - сказал Медведев в интервью RT.Он отметил, что нынешние противники России рассуждают о том, что имеют право поставлять любое оружие Украине, отправлять туда советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия, а также давать координаты российских объектов, по которым западные специалисты будут наносить ракетные удары,"То есть, по сути, это признание в том, что ведется война против России", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html
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сша, россия, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
Медведев: США ведут не прокси, а настоящую войну против России