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США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
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12:38 02.11.2024 (обновлено: 13:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981505857.html
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев
США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:38
2024-11-02T13:48
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - сказал Медведев в интервью RT.Он отметил, что нынешние противники России рассуждают о том, что имеют право поставлять любое оружие Украине, отправлять туда советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия, а также давать координаты российских объектов, по которым западные специалисты будут наносить ракетные удары,"То есть, по сути, это признание в том, что ведется война против России", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html
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сша, россия, дмитрий медведев, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
США ведут настоящую войну против России, заявил Медведев

Медведев: США ведут не прокси, а настоящую войну против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США ведут не прокси, а настоящую войну против РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это уже не прокси, это просто война. Это настоящая война", - сказал Медведев в интервью RT.
Он отметил, что нынешние противники России рассуждают о том, что имеют право поставлять любое оружие Украине, отправлять туда советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия, а также давать координаты российских объектов, по которым западные специалисты будут наносить ракетные удары,
"То есть, по сути, это признание в том, что ведется война против России", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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