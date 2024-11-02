https://ria.ru/20241102/medvedev-1981504445.html

Медведев назвал Трампа системным игроком в США

Медведев назвал Трампа системным игроком в США - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев назвал Трампа системным игроком в США

Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:31

2024-11-02T12:31

2024-11-02T12:47

сша

дмитрий медведев

россия

америка

дональд трамп

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих кругов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Президентом Америки не может стать несистемный игрок. Вот Трамп, он самый несистемный из системных, потому что он вообще не был на государственной службе. Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state", -сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html

сша

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сша, дмитрий медведев, россия, америка, дональд трамп