https://ria.ru/20241102/medvedev-1981504445.html
Медведев назвал Трампа системным игроком в США
Медведев назвал Трампа системным игроком в США - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев назвал Трампа системным игроком в США
Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:31
2024-11-02T12:31
2024-11-02T12:47
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих кругов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Президентом Америки не может стать несистемный игрок. Вот Трамп, он самый несистемный из системных, потому что он вообще не был на государственной службе. Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state", -сказал Медведев в интервью RT.
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сша, дмитрий медведев, россия, америка, дональд трамп
США, Дмитрий Медведев, Россия, Америка, Дональд Трамп
Медведев назвал Трампа системным игроком в США
Медведев: Трамп остается системным игроком США, он не будет злить правящие круги