Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Трампа системным игроком в США - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 02.11.2024 (обновлено: 12:47 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981504445.html
Медведев назвал Трампа системным игроком в США
Медведев назвал Трампа системным игроком в США - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев назвал Трампа системным игроком в США
Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:31
2024-11-02T12:47
сша
дмитрий медведев
россия
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих кругов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Президентом Америки не может стать несистемный игрок. Вот Трамп, он самый несистемный из системных, потому что он вообще не был на государственной службе. Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state", -сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дмитрий медведев, россия, америка, дональд трамп
США, Дмитрий Медведев, Россия, Америка, Дональд Трамп
Медведев назвал Трампа системным игроком в США

Медведев: Трамп остается системным игроком США, он не будет злить правящие круги

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп все равно остается "системным игроком", он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение у правящих кругов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Президентом Америки не может стать несистемный игрок. Вот Трамп, он самый несистемный из системных, потому что он вообще не был на государственной службе. Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state", -сказал Медведев в интервью RT.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США
Вчера, 12:29
 
СШАДмитрий МедведевРоссияАмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала