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Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США - РИА Новости, 02.11.2024
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12:29 02.11.2024 (обновлено: 16:26 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html
Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США
Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США
Россия существовала при разных президентах США, не стоит преувеличивать их значимость, это не боги, которые "управляют землей", заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:29
2024-11-02T16:26
сша
россия
дмитрий медведев
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия существовала при разных президентах США, не стоит преувеличивать их значимость, это не боги, которые "управляют землей", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Россия, Советский союз, Российская империя существовали при разных президентах США, не надо преувеличивать их значимость на мировые процессы. Да, эта значимость весомая, но это все-таки не боги, которые управляют землей", - отметил Медведев в интервью RT, комментируя предстоящие выборы в США.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, россия, дмитрий медведев, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Выборы президента США — 2024
Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США

Медведев: не стоит преувеличивать значимость президентов США, это не боги

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия существовала при разных президентах США, не стоит преувеличивать их значимость, это не боги, которые "управляют землей", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Россия, Советский союз, Российская империя существовали при разных президентах США, не надо преувеличивать их значимость на мировые процессы. Да, эта значимость весомая, но это все-таки не боги, которые управляют землей", - отметил Медведев в интервью RT, комментируя предстоящие выборы в США.
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