https://ria.ru/20241102/medvedev-1981503609.html

Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США

Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США

Россия существовала при разных президентах США, не стоит преувеличивать их значимость, это не боги, которые "управляют землей", заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T12:29

2024-11-02T12:29

2024-11-02T16:26

сша

россия

дмитрий медведев

в мире

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия существовала при разных президентах США, не стоит преувеличивать их значимость, это не боги, которые "управляют землей", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Россия, Советский союз, Российская империя существовали при разных президентах США, не надо преувеличивать их значимость на мировые процессы. Да, эта значимость весомая, но это все-таки не боги, которые управляют землей", - отметил Медведев в интервью RT, комментируя предстоящие выборы в США.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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сша, россия, дмитрий медведев, в мире, выборы президента сша — 2024