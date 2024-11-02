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Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США - РИА Новости, 02.11.2024
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11:58 02.11.2024 (обновлено: 12:01 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981497960.html
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США
Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:58
2024-11-02T12:01
сша
европа
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши бывшие партнеры, а ныне недружественные страны так называемые, загнали себя в тупик, сказали: "Нет, мы ничего у России брать не будем, никаких энергоносителей не будем брать, ничего другого брать не будем". И у них все поехало вниз", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о проблемах в экономике европейских стран."Не бывает чудес. Вы должны выбирать. И они выбрали не интересы своих граждан, а выбрали верноподданнические отношения с США... Отношения между вассалами - Европой - и сюзереном, который всеми командует", - добавил он.
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сша, европа, россия, дмитрий медведев
США, Европа, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США

Медведев: недружественные страны поставили себя в тупик, сотрудничая с США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши бывшие партнеры, а ныне недружественные страны так называемые, загнали себя в тупик, сказали: "Нет, мы ничего у России брать не будем, никаких энергоносителей не будем брать, ничего другого брать не будем". И у них все поехало вниз", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о проблемах в экономике европейских стран.
"Не бывает чудес. Вы должны выбирать. И они выбрали не интересы своих граждан, а выбрали верноподданнические отношения с США... Отношения между вассалами - Европой - и сюзереном, который всеми командует", - добавил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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1 ноября, 22:15
 
СШАЕвропаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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