https://ria.ru/20241102/medvedev-1981497960.html
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США - РИА Новости, 02.11.2024
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США
Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:58
2024-11-02T11:58
2024-11-02T12:01
сша
европа
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши бывшие партнеры, а ныне недружественные страны так называемые, загнали себя в тупик, сказали: "Нет, мы ничего у России брать не будем, никаких энергоносителей не будем брать, ничего другого брать не будем". И у них все поехало вниз", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о проблемах в экономике европейских стран."Не бывает чудес. Вы должны выбирать. И они выбрали не интересы своих граждан, а выбрали верноподданнические отношения с США... Отношения между вассалами - Европой - и сюзереном, который всеми командует", - добавил он.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html
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сша, европа, россия, дмитрий медведев
США, Европа, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США
Медведев: недружественные страны поставили себя в тупик, сотрудничая с США
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Недружественные России страны поставили себя в тупик, отказавшись от сотрудничества с ней, выбрали не интересы своих граждан, а верноподданнические отношения с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши бывшие партнеры, а ныне недружественные страны так называемые, загнали себя в тупик, сказали: "Нет, мы ничего у России брать не будем, никаких энергоносителей не будем брать, ничего другого брать не будем". И у них все поехало вниз", - сказал Медведев в интервью RT, говоря о проблемах в экономике европейских стран.
"Не бывает чудес. Вы должны выбирать. И они выбрали не интересы своих граждан, а выбрали верноподданнические отношения с США... Отношения между вассалами - Европой - и сюзереном, который всеми командует", - добавил он.