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Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
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11:51 02.11.2024 (обновлено: 12:02 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981497016.html
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев
Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:51
2024-11-02T12:02
сша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Америка развивается, Америка своих интересов достигает. В этом смысле американцы действуют, что называется, как всегда, успешно в экономическом плане. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении", - сказал Медведев в интервью RT.
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сша, дмитрий медведев, европа, россия, политика
США, Дмитрий Медведев, Европа, Россия, Политика
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев

Медведев: пока Европа стагнирует, США развиваются и достигают своих интересов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Америка развивается, Америка своих интересов достигает. В этом смысле американцы действуют, что называется, как всегда, успешно в экономическом плане. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении", - сказал Медведев в интервью RT.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Медведев прокомментировал решение Европы сотрудничать с США
Вчера, 11:58
 
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