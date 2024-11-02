https://ria.ru/20241102/medvedev-1981497016.html

Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев

Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024

Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев

Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:51

2024-11-02T11:51

2024-11-02T12:02

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Америка развивается, Америка своих интересов достигает. В этом смысле американцы действуют, что называется, как всегда, успешно в экономическом плане. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981497960.html

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сша, дмитрий медведев, европа, россия, политика