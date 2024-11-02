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Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев
Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:51
2024-11-02T11:51
2024-11-02T12:02
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении, при этом США развиваются и достигают своих интересов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Америка развивается, Америка своих интересов достигает. В этом смысле американцы действуют, что называется, как всегда, успешно в экономическом плане. Европа стагнирует, почти все страны находятся в тяжелейшем положении", - сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981497960.html
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сша, дмитрий медведев, европа, россия, политика
США, Дмитрий Медведев, Европа, Россия, Политика
Пока Европа стагнирует, США достигают своих интересов, заявил Медведев
Медведев: пока Европа стагнирует, США развиваются и достигают своих интересов