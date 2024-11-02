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"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии - РИА Новости, 02.11.2024
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11:49 02.11.2024 (обновлено: 11:58 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981496729.html
"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии
"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии - РИА Новости, 02.11.2024
"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии
Германия из процветающей экономики превратилась "черт знает во что", отказавшись от сотрудничества с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:49
2024-11-02T11:58
германия
россия
экономика
европа
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Германия из процветающей экономики превратилась "черт знает во что", отказавшись от сотрудничества с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в интервью RT отметил, что в отличие от США, где экономика продолжает успешно развиваться, страны Европы стагнируют."Я уж не говорю про Германию, которая превратилась из процветающей экономики в черт знает во что. И выхода из этого нет", - сказал Медведев.Причиной экономического провала Германии, как и других стран Европы, является отказ от сотрудничества с РФ, закупки российских энергоносителей, другого сырья и товаров."И у них все поехало вниз", - резюмировал Медведев.
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германия, россия, экономика, европа, дмитрий медведев
Германия, Россия, Экономика, Европа, Дмитрий Медведев
"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии

Медведев: Германия превратилась черт знает во что, отказавшись от сотрудничества

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Германия из процветающей экономики превратилась "черт знает во что", отказавшись от сотрудничества с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в интервью RT отметил, что в отличие от США, где экономика продолжает успешно развиваться, страны Европы стагнируют.
"Я уж не говорю про Германию, которая превратилась из процветающей экономики в черт знает во что. И выхода из этого нет", - сказал Медведев.
Причиной экономического провала Германии, как и других стран Европы, является отказ от сотрудничества с РФ, закупки российских энергоносителей, другого сырья и товаров.
"И у них все поехало вниз", - резюмировал Медведев.
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