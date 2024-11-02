https://ria.ru/20241102/medvedev-1981496729.html

"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии

"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии - РИА Новости, 02.11.2024

"Черт знает во что". Медведев оценил экономику Германии

Германия из процветающей экономики превратилась "черт знает во что", отказавшись от сотрудничества с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:49

2024-11-02T11:49

2024-11-02T11:58

германия

россия

экономика

европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Германия из процветающей экономики превратилась "черт знает во что", отказавшись от сотрудничества с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в интервью RT отметил, что в отличие от США, где экономика продолжает успешно развиваться, страны Европы стагнируют."Я уж не говорю про Германию, которая превратилась из процветающей экономики в черт знает во что. И выхода из этого нет", - сказал Медведев.Причиной экономического провала Германии, как и других стран Европы, является отказ от сотрудничества с РФ, закупки российских энергоносителей, другого сырья и товаров."И у них все поехало вниз", - резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html

германия

россия

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германия, россия, экономика, европа, дмитрий медведев