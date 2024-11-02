https://ria.ru/20241102/medvedev-1981485441.html
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев
Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:39
2024-11-02T10:39
2024-11-02T10:49
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Во главе этого государства, его остатков... стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих... свой парламент", - сказал Медведев в интервью RT, добавив, что эта группа "действует в своих интересах".
https://ria.ru/20241102/kiev-1981486827.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев
Медведев: во главе Украины стоит нелегитимное лицо, представляющее узурпаторов