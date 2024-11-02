https://ria.ru/20241102/medvedev-1981485441.html

Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев

Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024

Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев

Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:39

2024-11-02T10:39

2024-11-02T10:49

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Во главе этого государства, его остатков... стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих... свой парламент", - сказал Медведев в интервью RT, добавив, что эта группа "действует в своих интересах".

https://ria.ru/20241102/kiev-1981486827.html

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в мире, украина, россия, дмитрий медведев