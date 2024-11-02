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Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
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10:39 02.11.2024 (обновлено: 10:49 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981485441.html
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев
Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:39
2024-11-02T10:49
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Во главе этого государства, его остатков... стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих... свой парламент", - сказал Медведев в интервью RT, добавив, что эта группа "действует в своих интересах".
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Во главе остатков Украины стоит нелегитимное лицо, заявил Медведев

Медведев: во главе Украины стоит нелегитимное лицо, представляющее узурпаторов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Остатки украинского государства возглавляет нелегитимное лицо, представляющее людей, которые захватили власть, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Во главе этого государства, его остатков... стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих... свой парламент", - сказал Медведев в интервью RT, добавив, что эта группа "действует в своих интересах".
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Медведев рассказал, что сделает любая новая власть в Киеве
Вчера, 10:46
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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