https://ria.ru/20241102/medvedev--1981512319.html

Медведев: на восстановление отношений между Россией и Западом уйдет время

Медведев: на восстановление отношений между Россией и Западом уйдет время - РИА Новости, 02.11.2024

Медведев: на восстановление отношений между Россией и Западом уйдет время

На восстановление отношений между народами России и стран Запада потребуется много времени, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:01

2024-11-02T13:01

2024-11-02T14:02

россия

дмитрий медведев

германия

ссср

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На восстановление отношений между народами России и стран Запада потребуется много времени, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он провел аналогию с отношением к Германии после Второй мировой войны: в СССР ненавидели немцев "по понятным причинам", считая их захватчиками, принесшими горе и разрушение на советскую территорию. Медведев подчеркнул, что потребовались десятилетия, прежде чем Россия и Германия снова вышли на траекторию добрых отношений."Время всё лечит, все войны заканчиваются, а вот отношения - отношения между народами, они, к сожалению, после этого очень сильно страдают... Нужно понимать, что такое отношение к американцам, к англичанам, к континентальной Европе, несмотря на всю нашу близость, несмотря на христианскую цивилизацию, несмотря на совместную историю, оно сохранится надолго", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981515119.html

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россия, дмитрий медведев, германия, ссср, политика