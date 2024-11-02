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МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны - РИА Новости, 02.11.2024
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03:04 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/mchs-1981455867.html
МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны
МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны - РИА Новости, 02.11.2024
МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны
Основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T03:04
2024-11-02T03:04
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные службы, а также создаваемые на военное время специальные формирования, сообщает МЧС РФ. "Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования", - говорится в памятке "Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО", размещенной на сайте министерства. Ведомство отмечает, что для выполнения задач гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством могут привлекаться вооруженные силы РФ, а также войска и воинские формирования других силовых структур. "Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном президентом Российской Федерации", - подчеркивается в памятке.
https://ria.ru/20241029/mchs-1980611800.html
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны

В МЧС России рассказали о составе сил постоянной готовности гражданской обороны

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкУчения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
Учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные службы, а также создаваемые на военное время специальные формирования, сообщает МЧС РФ.
"Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования", - говорится в памятке "Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО", размещенной на сайте министерства.
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Ведомство отмечает, что для выполнения задач гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством могут привлекаться вооруженные силы РФ, а также войска и воинские формирования других силовых структур.
"Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном президентом Российской Федерации", - подчеркивается в памятке.
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БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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