https://ria.ru/20241102/mchs-1981455867.html

МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны

МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны - РИА Новости, 02.11.2024

МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны

Основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T03:04

2024-11-02T03:04

2024-11-02T03:04

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129457/74/1294577447_148:466:2960:2048_1920x0_80_0_0_0495ee373fb45c9afe3c8e6d5f89d082.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные службы, а также создаваемые на военное время специальные формирования, сообщает МЧС РФ. "Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования", - говорится в памятке "Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО", размещенной на сайте министерства. Ведомство отмечает, что для выполнения задач гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством могут привлекаться вооруженные силы РФ, а также войска и воинские формирования других силовых структур. "Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном президентом Российской Федерации", - подчеркивается в памятке.

https://ria.ru/20241029/mchs-1980611800.html

https://ria.ru/20241025/ballony-1979945960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)