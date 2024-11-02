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Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:37 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981620046.html
Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом
Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом - РИА Новости, 02.11.2024
Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом
Британский журналист Грэм Филлипс рассказал РИА Новости, что считает подвигом действия помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:37
2024-11-02T21:37
специальная военная операция на украине
россия
сша
дэниэл мартиндейл
украина
грэм филлипс
рассел бентли
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс рассказал РИА Новости, что считает подвигом действия помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла. "Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец", - сказал Филлипс. Он добавил, что Мартиндейл является не первым американцем, который выразил поддержку России. "По всему миру адекватные и здравомыслящие люди - за нас, они за правду. Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас. Мы помним и про "Техаса" (корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли - ред.), я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял в чем сила", - подчеркнул журналист. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981525062.html
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россия, сша, дэниэл мартиндейл, украина, грэм филлипс, рассел бентли, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дэниэл Мартиндейл, Украина, Грэм Филлипс, Рассел Бентли, Вооруженные силы Украины
Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом

Британский журналист Филлипс назвал помощь американца Мартиндейла ВС РФ подвигом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дэниэл Мартиндейл. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс рассказал РИА Новости, что считает подвигом действия помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла.
"Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец", - сказал Филлипс.
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию
Вчера, 13:43
Он добавил, что Мартиндейл является не первым американцем, который выразил поддержку России.
"По всему миру адекватные и здравомыслящие люди - за нас, они за правду. Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас. Мы помним и про "Техаса" (корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли - ред.), я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял в чем сила", - подчеркнул журналист.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДэниэл МартиндейлУкраинаГрэм ФиллипсРассел БентлиВооруженные силы Украины
 
 
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