https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981620046.html

Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом

Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом - РИА Новости, 02.11.2024

Британский журналист Филлипс назвал помощь Мартиндейла ВС России подвигом

Британский журналист Грэм Филлипс рассказал РИА Новости, что считает подвигом действия помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:37

2024-11-02T21:37

2024-11-02T21:37

специальная военная операция на украине

россия

сша

дэниэл мартиндейл

украина

грэм филлипс

рассел бентли

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс рассказал РИА Новости, что считает подвигом действия помогавшего ВС РФ американца Дэниэла Мартиндейла. "Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец", - сказал Филлипс. Он добавил, что Мартиндейл является не первым американцем, который выразил поддержку России. "По всему миру адекватные и здравомыслящие люди - за нас, они за правду. Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас. Мы помним и про "Техаса" (корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли - ред.), я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял в чем сила", - подчеркнул журналист. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981525062.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

украина

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россия, сша, дэниэл мартиндейл, украина, грэм филлипс, рассел бентли, вооруженные силы украины