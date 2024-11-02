Помогавший ВС России Мартиндейл сообщил о планах написать книгу
Помогавший ВС России Мартиндейл заявил, что собирается написать книгу
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что собирается написать книгу.
"Я хотел бы оставить хоть что-то для своей книги, которую я планирую написать", - сказал Мартиндейл, отвечая на вопрос, как ему удалось покинуть зону боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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