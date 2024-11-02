https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981545764.html

Помогавший ВС России Мартиндейл сообщил о планах написать книгу

Помогавший ВС России Мартиндейл сообщил о планах написать книгу - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России Мартиндейл сообщил о планах написать книгу

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что собирается написать книгу. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T14:41

2024-11-02T14:41

2024-11-02T14:59

дэниэл мартиндейл

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что собирается написать книгу."Я хотел бы оставить хоть что-то для своей книги, которую я планирую написать", - сказал Мартиндейл, отвечая на вопрос, как ему удалось покинуть зону боевых действий.В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

россия

сша

украина

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дэниэл мартиндейл, россия, сша, украина, вооруженные силы украины