https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981528453.html

Помогавший ВС России американец рассказал о работе на Украине

Помогавший ВС России американец рассказал о работе на Украине - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец рассказал о работе на Украине

Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что последние два года делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:55

2024-11-02T13:55

2024-11-02T13:57

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что последние два года делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам. "Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html

https://ria.ru/20241027/noen-1979810735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл, в мире