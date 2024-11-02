Помогавший ВС России американец рассказал о работе на Украине
Мартиндейл: два года делал все, чтобы сохранить жизнь российским военным
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что последние два года делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам.
"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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