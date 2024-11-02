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Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 02.11.2024 (обновлено: 14:10 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981526964.html
Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ
Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, не знает о помощи ветеранам боевых действий ВСУ со стороны Киева, поскольку не встречался с... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:48
2024-11-02T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, не знает о помощи ветеранам боевых действий ВСУ со стороны Киева, поскольку не встречался с ними в той деревне, где он находился. "Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. В той деревне, где я был, я таких людей не видел. И вот не могу сказать, как обращаются с такими людьми", - сказал журналистам Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, какое отношение у украинских властей к вернувшимся с фронта ветеранам боевых действий. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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в мире, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл, Украина
Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ

Американец Мартиндейл не знает о помощи ветеранам ВСУ со стороны Киева

© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, не знает о помощи ветеранам боевых действий ВСУ со стороны Киева, поскольку не встречался с ними в той деревне, где он находился.
"Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. В той деревне, где я был, я таких людей не видел. И вот не могу сказать, как обращаются с такими людьми", - сказал журналистам Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, какое отношение у украинских властей к вернувшимся с фронта ветеранам боевых действий.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВооруженные силы УкраиныДэниэл МартиндейлУкраина
 
 
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