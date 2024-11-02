https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981526964.html

Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ

Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, не знает о помощи ветеранам боевых действий ВСУ со стороны Киева, поскольку не встречался с... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:48

2024-11-02T13:48

2024-11-02T14:10

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дэниэл мартиндейл

украина

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, не знает о помощи ветеранам боевых действий ВСУ со стороны Киева, поскольку не встречался с ними в той деревне, где он находился. "Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. В той деревне, где я был, я таких людей не видел. И вот не могу сказать, как обращаются с такими людьми", - сказал журналистам Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, какое отношение у украинских властей к вернувшимся с фронта ветеранам боевых действий. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240724/nyu-york-1961614189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл, украина