Помогавший ВС России американец не знает о помощи Киева ветеранам ВСУ
Американец Мартиндейл не знает о помощи ветеранам ВСУ со стороны Киева
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, не знает о помощи ветеранам боевых действий ВСУ со стороны Киева, поскольку не встречался с ними в той деревне, где он находился.
"Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. В той деревне, где я был, я таких людей не видел. И вот не могу сказать, как обращаются с такими людьми", - сказал журналистам Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, какое отношение у украинских властей к вернувшимся с фронта ветеранам боевых действий.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".