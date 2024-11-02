https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981526292.html

Помогавший ВС России американец рассказал, как проехал через Киев

Помогавший ВС России американец рассказал, как проехал через Киев - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец рассказал, как проехал через Киев

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, рассказал, что паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:47

2024-11-02T13:47

2024-11-02T17:57

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краматорск

украина

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, рассказал, что паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск. "У меня есть преимущество — американский паспорт. Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине", — сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что с подконтрольной ВСУ территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/svo-1981523938.html

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сша

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в мире, россия, сша, киев, вооруженные силы украины, краматорск, украина, дэниэл мартиндейл