Помогавший ВС России американец рассказал, как проехал через Киев
Американец Мартиндейл: паспорт США помог проехать через Киев и Краматорск
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России, рассказал, что паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск.
"У меня есть преимущество — американский паспорт. Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине", — сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что с подконтрольной ВСУ территории вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022-го и два года передавал России координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".