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Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина - РИА Новости, 02.11.2024
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13:46 02.11.2024 (обновлено: 17:06 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981525785.html
Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина
Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в США, он бы голосовал за него. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:46
2024-11-02T17:06
в мире
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владимир путин
вооруженные силы украины
выборы президента сша — 2024
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в США, он бы голосовал за него. "Если бы Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал, конечно", — заявил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Американец Мартиндейл: "Если бы Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал"
Американец Мартиндейл, 2 года находившийся на Украине и помогавший российским силовикам, заявил, что на выборах в США "проголосовал бы за Путина".
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, дэниэл мартиндейл
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, Дэниэл Мартиндейл, Специальная военная операция на Украине
Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина

Мартиндейл: если бы Путин был кандидатом в США, то голосовал бы за него

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в США, он бы голосовал за него.
"Если бы Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал, конечно", — заявил он.
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В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024Дэниэл Мартиндейл
 
 
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