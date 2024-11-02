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Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина
Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в США, он бы голосовал за него. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:46
2024-11-02T13:46
2024-11-02T17:06
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в США, он бы голосовал за него. "Если бы Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал, конечно", — заявил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Американец Мартиндейл: "Если бы Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал"
Американец Мартиндейл, 2 года находившийся на Украине и помогавший российским силовикам, заявил, что на выборах в США "проголосовал бы за Путина".
2024-11-02T13:46
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Помогавший ВС России американец заявил, что проголосовал бы за Путина
Мартиндейл: если бы Путин был кандидатом в США, то голосовал бы за него