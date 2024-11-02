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Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 02.11.2024 (обновлено: 14:07 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981525062.html
Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию
Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию - РИА Новости, 02.11.2024
Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:43
2024-11-02T14:07
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
в мире
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. "С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США", - заявил Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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россия, сша, украина, вооруженные силы украины, в мире, дэниэл мартиндейл
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Дэниэл Мартиндейл
Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию

Помогавший ВС РФ Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать РФ

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных.
"С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США", - заявил Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреДэниэл Мартиндейл
 
 
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