https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981525062.html

Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию

Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию - РИА Новости, 02.11.2024

Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:43

2024-11-02T13:43

2024-11-02T14:07

специальная военная операция на украине

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в мире

дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. "С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США", - заявил Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, вооруженные силы украины, в мире, дэниэл мартиндейл