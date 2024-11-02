Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать Россию
Помогавший ВС РФ Мартиндейл назвал события на Украине попыткой США сдерживать РФ
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных.
"С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США", - заявил Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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