Американец Мартиндейл рассказал, как поддерживал контакты с Россией
Мартиндейл поддерживал контакты с Россией через Telegram
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ, заявил, что поддерживал контакты с российской стороной с помощью мессенджера Telegram.
"Изначально я хотел попасть в Донецк. Понял, что нужно как-то координировать свои действия с российской стороной. Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что отслеживание информации в этих источниках и дальнейший ее анализ позволили ему разобраться в конфликте и понять, что происходит с точки зрения граждан России и Украины. "Я смог получить иную точку зрения, а не только ту информацию, которую транслируют западные СМИ", - подчеркнул американец.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".