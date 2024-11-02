https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981522440.html

Помогавший ВС России американец заявил о неминуемом поражении Украины

Помогавший ВС России американец заявил о неминуемом поражении Украины - РИА Новости, 02.11.2024

Помогавший ВС России американец заявил о неминуемом поражении Украины

Россия в любом случае победит на Украине, заявил гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:37

2024-11-02T13:37

2024-11-02T14:05

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия в любом случае победит на Украине, заявил гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ. "Я считаю, что Россия все равно в любом случае победит", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/martindejl-1981522092.html

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