Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину
Американец Мартиндейл заявил, что прибыл на Украину из Польши в 2022 году
© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Даниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк.
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"Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал, и 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк", - добавил он.
Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".