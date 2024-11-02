https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981522276.html

Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину

Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину - РИА Новости, 02.11.2024

Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину

Гражданин США Даниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:37

2024-11-02T13:37

2024-11-02T14:05

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дэниэл мартиндейл

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Даниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. "Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал, и 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк", - добавил он. Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981523749.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл