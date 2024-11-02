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Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 02.11.2024 (обновлено: 14:05 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981522276.html
Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину
Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину - РИА Новости, 02.11.2024
Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину
Гражданин США Даниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:37
2024-11-02T14:05
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Даниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. "Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал, и 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк", - добавил он. Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Дэниэл Мартиндейл
Американец Мартиндейл рассказал, как попал на Украину

Американец Мартиндейл заявил, что прибыл на Украину из Польши в 2022 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гражданин США Даниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам РФ, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк.
«
"Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал, и 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк", - добавил он.
Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение границы в названную дату.
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Американец Мартиндейл рассказал, как поддерживал контакты с Россией
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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