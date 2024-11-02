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Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство - РИА Новости, 02.11.2024
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13:35 02.11.2024 (обновлено: 14:05 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981521225.html
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство
Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл выразил желание получить российский паспорт. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:35
2024-11-02T14:05
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл выразил желание получить российский паспорт. "Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство

Помогавший ВС России американец выразил желание получить российский паспорт

© Фото предоставлено Дэниэлом МартиндейломДэниэл Мартиндейл
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото предоставлено Дэниэлом Мартиндейлом
Дэниэл Мартиндейл
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл выразил желание получить российский паспорт.
"Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Вчера, 13:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныДэниэл Мартиндейл
 
 
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