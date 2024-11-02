https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981521225.html
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство - РИА Новости, 02.11.2024
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство
Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл выразил желание получить российский паспорт. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:35
2024-11-02T13:35
2024-11-02T14:05
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
дэниэл мартиндейл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981509493_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_97b8e9ae69b67198c16417be1cd8d8f9.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл выразил желание получить российский паспорт. "Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20241102/moskva-1981520261.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981509493_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_23ca204882c973089822a47bff2df6ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, дэниэл мартиндейл
В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дэниэл Мартиндейл
Помогавший ВС России американец хочет получить российское гражданство
Помогавший ВС России американец выразил желание получить российский паспорт