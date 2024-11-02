https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981519870.html

С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС России

С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС России - РИА Новости, 02.11.2024

С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС России

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, он дал первую пресс-конференцию в... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:31

2024-11-02T13:31

2024-11-02T21:30

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россия

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донецкая народная республика

сша

дэниэл мартиндейл

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ключевые заявления Мартиндейла — в материале РИА Новости.О контактах с Россией"Изначально я хотел попасть в Донецк. Понял, что нужно как-то координировать свои действия с российской стороной. Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот"."Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря им я был эвакуирован на российскую территорию"."Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война. <…> Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал"."Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать"."Я смог получить иную точку зрения, а не только ту информацию, которую транслируют западные СМИ".О США"Я хотел бы показать даже видео... И чтобы подтвердить, что если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, то это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей, чтобы заставить меня вернуться в США и обвинить меня во всех грехах"."С моей точки зрения, (происходящее на Украине. — Прим. ред.) это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США"."Но на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны".Об отношении к Украине"На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это несильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией"."Их постоянно предают, они страдают, они страдают от постоянного предательства. Они это понимают. Им приходится бороться за себя, за свою безопасность, без этого они никому не нужны"."Нам нужно скрывать нашу симпатию к России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, <…> скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом. <...> Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли".О киевском режиме"Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины"."И история показывает, история учит нас: если не наказать преступника, он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше — и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал"."Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев".О будущем"Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю, насколько я понимаю. С 2005 года я считаю США моим врагом"."Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка"."Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать".

россия

донецкая народная республика

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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, дэниэл мартиндейл